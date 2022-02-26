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Выплаты по временной нетрудоспособности увеличат в Абхазии в 2022 году
Выплаты по временной нетрудоспособности увеличат в Абхазии в 2022 году
Депутаты Парламента Абхазии утвердили в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T17:33+0300
2022-02-26T17:33+0300
2022-02-26T17:33+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В бюджете фонда социального страхования и труда на 2022 год вдвое увеличены запланированные расходы по временной нетрудоспособности, рассказала в интервью Sputnik зампредседателя фонда Ирма Чантурия.Чантурия с сожалением отметила, что в республике идет спад рождаемости, и соответственно выплаты пособий по уходу за ребенком были сокращены. "В 2021 году было запланировано 27 миллионов, по факту было выплачено 19 миллионов, на 2022 год запланировано 19 миллионов", – сказала зампредседателя фонда социального страхования и труда.В 2021 году фонд запланировал по доходной части 114 миллионов, но при этом получили 119 миллионов рублей. "За счет этого мы смогли своевременно осуществить все социальные выплаты без задержек. Впервые за последние три года, на конец года были выплачены все социальные пособия", – сообщила Чантурия.При этом она отметила, что различные организации задолжали фонду около 40 миллионов рублей. "Из этих 40 миллионов реально работающих организаций, за которыми значатся данные задолженности, это, наверное, половина. Фирмы закрываются в тот период, когда за ними значатся задолженности, это недопустимые вещи. Но из-за того, что у нас нет согласованности, такие факты имеют место быть", – подчеркнула Чантурия.Наибольшая сумма в фонд поступает от коммерческих организаций, от юридических лиц, затем следую бюджетные организации, проинформировала Ирма Чантурия."Выполнение по бюджетным организациям составило 115%, было запланировано 35 миллионов, поступил 41 миллион. По коммерческим организациям тоже увлечение, было запланировано 66 миллионов, 73 миллиона поступило", – отметила Чантурия. Увеличение платежей в фонд она связала с повышением заработных плат в республике.По словам Чантурия, в 2022 году фонд вышел с проектом постановления в Кабинет министров об увеличении нескольких видов пособий, в том числе пособий по рождению ребенка с 13,5 тысячи рублей для работающих до 15 тысяч. Также планируется увеличение пособий для беременных женщин, вставших на учет в медучреждениях на ранней стадии беременности."Это нужно для того, чтобы женщина на ранней стадии уже была под наблюдением врача. Пособие было 800 рублей, мы предложили до 1000 рублей. Мы надеемся, что данное постановление будет принято на ближайших заседаниях Кабинета министров", - сказала она.Доходная часть бюджета фонда социального страхования и труда запланирована в размере 122 миллионов 816 тысяч рублей, расходная часть составляет ту же сумму. Фонд занимается аккумулированием страховых взносов, которые платят организации вне зависимости от форм собственности и соответственно выплаты государственных социальных пособий. Всего фонд социального страхования и труда выплачивает семь видов пособий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/takie-obstoyatelstva-kak-podnyat-rozhdaemost-v-abkhazii--1036163188.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/diskriminatsionnaya-mera-shest-let-bez-abortov-v-abkhazii-1037503409.html
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общество, социальное страхование, новости, абхазия
Выплаты по временной нетрудоспособности увеличат в Абхазии в 2022 году
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Депутаты Парламента Абхазии утвердили в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В бюджете фонда социального страхования и труда на 2022 год вдвое увеличены запланированные расходы по временной нетрудоспособности, рассказала в интервью Sputnik зампредседателя фонда Ирма Чантурия.
"Запланированы выплаты пособий по временной нетрудоспособности в размере 28 миллионов 312 тысяч рублей. Вы знаете, что 2021 год был очень сложным из-за пандемии, мы запланировали выплатить более 13 миллионов, но по факту фонд выплатил более 22 миллионов рублей. Поэтому в бюджете 2022 года мы вдвое увеличили запланированные расходы на данный вид пособий для того, чтобы обеспечить граждан из-за пандемии или по каким-то другим заболеваниям, когда они не могут работать", - подчеркнула она.
Чантурия с сожалением отметила, что в республике идет спад рождаемости, и соответственно выплаты пособий по уходу за ребенком были сокращены.
"В 2021 году было запланировано 27 миллионов, по факту было выплачено 19 миллионов, на 2022 год запланировано 19 миллионов", – сказала зампредседателя фонда социального страхования и труда.
В 2021 году фонд запланировал по доходной части 114 миллионов, но при этом получили 119 миллионов рублей. "За счет этого мы смогли своевременно осуществить все социальные выплаты без задержек. Впервые за последние три года, на конец года были выплачены все социальные пособия", – сообщила Чантурия.
При этом она отметила, что различные организации задолжали фонду около 40 миллионов рублей. "Из этих 40 миллионов реально работающих организаций, за которыми значатся данные задолженности, это, наверное, половина. Фирмы закрываются в тот период, когда за ними значатся задолженности, это недопустимые вещи. Но из-за того, что у нас нет согласованности, такие факты имеют место быть", – подчеркнула Чантурия.
Наибольшая сумма в фонд поступает от коммерческих организаций, от юридических лиц, затем следую бюджетные организации, проинформировала Ирма Чантурия.
"Выполнение по бюджетным организациям составило 115%, было запланировано 35 миллионов, поступил 41 миллион. По коммерческим организациям тоже увлечение, было запланировано 66 миллионов, 73 миллиона поступило", – отметила Чантурия. Увеличение платежей в фонд она связала с повышением заработных плат в республике.
По словам Чантурия, в 2022 году фонд вышел с проектом постановления в Кабинет министров об увеличении нескольких видов пособий, в том числе пособий по рождению ребенка с 13,5 тысячи рублей для работающих до 15 тысяч. Также планируется увеличение пособий для беременных женщин, вставших на учет в медучреждениях на ранней стадии беременности.
"Это нужно для того, чтобы женщина на ранней стадии уже была под наблюдением врача. Пособие было 800 рублей, мы предложили до 1000 рублей. Мы надеемся, что данное постановление будет принято на ближайших заседаниях Кабинета министров", - сказала она.
Доходная часть бюджета фонда социального страхования и труда запланирована в размере 122 миллионов 816 тысяч рублей, расходная часть составляет ту же сумму. Фонд занимается аккумулированием страховых взносов, которые платят организации вне зависимости от форм собственности и соответственно выплаты государственных социальных пособий. Всего фонд социального страхования и труда выплачивает семь видов пособий.