https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/diskriminatsionnaya-mera-shest-let-bez-abortov-v-abkhazii-1037503409.html

"Дискриминационная мера": шесть лет без абортов в Абхазии

"Дискриминационная мера": шесть лет без абортов в Абхазии

Прошло шесть лет с тех пор, как в Абхазии был принят закон о запрете абортов. Колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия размышляет о том, что изменил закон и... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T19:50+0300

2022-02-09T19:50+0300

2022-02-09T19:50+0300

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Шесть лет назад был принят один из самых спорных законов "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов. Наверное, ни один проект, предлагаемый народными избранниками, так остро не обсуждался в обществе. Но, несмотря на все пререкания и далеко неоптимистичные прогнозы врачей, закон был принят, причем без поправок.И вот спустя немало времени, обещанный Парламентом Абхазии бэби-бум так и не наступил. Напротив, стоит взглянуть на данные статистики, и даже невооруженным глазом заметно – в стране наблюдается спад рождаемости. Если в 2015 году (до принятия закона – прим.) общее число родившихся было 1927 человек, то в 2016 эта цифра ниже почти на 200 новорожденных, в 2017 году рождаемость едва ли достигла полутора тысяч. По данным за девять месяцев 2021 года, в Абхазии родилось всего 1000 детей. Рождаемость в стране идет по наклонной, и это после закона, который должен был способствовать ее росту.Чего не скажешь о материнской смертности. В республике все чаще обсуждаются истории, когда женщины делают аборты кустарным способом, а отказ врачей прервать беременность приводит к смерти матери.Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл считает, что нельзя эти случаи замалчивать, и медицинское сообщество в первую очередь должно "кричать" о страшных примерах, которые есть в их практике.Обсуждается, но не меняетсяНесмотря на то, что уже прошло шесть лет с тех пор, как в Абхазии запретили аборты, тема периодически всплывает в обществе.Еще в 2017 году, будущий депутат Алхас Джинджолия, выступая по телевидению, отметил необходимость внести поправки в закон. И в пример он привел случай гибели женщины, которая по состоянию здоровья не могла выносить плод.Спустя год спикер VI созыва Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что закон, запрещающий проведение абортов, преследовал благую цель – улучшение демографической ситуации, однако депутаты поторопились, принимая это решение.В обществе все чаще говорят о необходимости разрешить прерывать беременность по медицинским показаниям. Заведующая родильным отделением Республиканской больницы Белла Пилия в одном из интервью Sputnik Абхазия отметила, что необходимо было дать возможность врачам консилиумом решать вопрос о целесообразности пролонгирования опасных беременностей.Осенью 2021 года члены Общественной палаты обратились в Парламент для рассмотрения возможности внести в закон "О здравоохранении" поправки, которые разрешали бы прерывать беременность по медицинским показаниям. Однако, как отметила одна из инициаторов Людмила Лолуа, депутаты до сих пор не рассмотрели обращение.Как убеждены многие общественные деятели, для поднятия демографии, прежде чем принимать поправки о запрете абортов в закон "О здравоохранении", Парламенту и, в частности, государству, нужно было создавать условия для молодых и многодетных семей, делать медицинские услуги доступными, а то и бесплатными. Согласно соцопросу, который проводила Ассоциация женщин Абхазии, одной из главных проблем для женщин репродуктивного возраста стала дороговизна медицинских услуг.Мировая практика показала, что запрет ведет к увеличению криминальных абортов. В Советском Союзе в 1936 году из-за сложной демографической ситуации, под страхом уголовной ответственности аборты были запрещены. Прерывали беременность только по медицинским показаниям. По данным РИА Новостей, на первых порах эта мера действительно способствовала повышению рождаемости, но практически сразу подпольные аборты стали важной сферой теневой экономики.Сегодня по подсчетам Всемирной организации здравоохранения ежегодно практически во всех развивающихся странах совершается около 22 миллионов подпольных прерываний беременности.Организация Объединенных Наций призывает те страны, в которых существует запрет на аборты, отменить эту "дискриминационную меру". Как отмечают эксперты, запреты на аборты не уменьшают потребность в абортах, и их число отнюдь не сокращается. Напротив, ограничение лишь заставляет женщин прибегать к небезопасным и незаконным услугам.Запрет не улучшил демографию и в Абхазии. И спустя шесть лет не пора ли признать, что закон этот был одним из неудачных проектов, который принимался Парламентом, и не пора ли внести в него поправки, пока последствия не стали еще хуже.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prestupnyy-zakon-pochemu-nuzhno-vnosit-popravki-v-zakon-o-zaprete-abortov-1036212526.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171221/zhiba-aborty-neobxodimo-razreshit-po-medicinskomu-pokazaniyu-1022725684.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/neobkhodimost-popravok-v-zakon-ob-abortakh-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1036359680.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/zapret-abortov-zhizn-ili-smert-1036213233.html

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2022

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колумнисты, общество, мнение, медицина, демография