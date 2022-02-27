https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskie-voyska-blokirovali-kherson-i-berdyansk-1037810430.html

Российские войска блокировали Херсон и Бердянск

Российские войска блокировали Херсон и Бердянск

Российские Вооруженные силы не наносят ударов по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T09:45+0300

2022-02-27T09:45+0300

2022-02-27T09:45+0300

украина

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037810373_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_33cadb71ecf9fd5386c1d7a49af136ad.jpg

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российские военные за прошедшие сутки заблокировали города Херсон и Бердянск на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства Обороны РФ Игоря Конашенкова. Вместе с российскими военными войска Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль новые населенные пункты - войска ЛНР продвинулись на 52 километра, отбив Новоахтырку, Смоляниново и Станичное-Луганское. С момента начала военной операции российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры - среди них зенитные ракетные комплексы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления и узлы связи, большое количество украинской военной техники. Российское министерство обороны подчеркнуло, что целями ударов не являются объекты гражданской инфраструктуры, и мирное население Украины находится вне опасности, для этого приняты все возможные меры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiyskie-voennye-likvidirovali-dambu-perekryvavshuyu-vodu-v-krym-1037804694.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/glava-dnr-o-vsu-kak-zhuchki-prizhimayutsya-k-zhilym-kvartalam-so-svoim-oruzhiem-1037807727.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, министерство обороны рф, новости