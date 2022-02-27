https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskie-voyska-blokirovali-kherson-i-berdyansk-1037810430.html
Российские войска блокировали Херсон и Бердянск
Российские войска блокировали Херсон и Бердянск
Российские Вооруженные силы не наносят ударов по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T09:45+0300
2022-02-27T09:45+0300
2022-02-27T09:45+0300
украина
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новости
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российские военные за прошедшие сутки заблокировали города Херсон и Бердянск на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства Обороны РФ Игоря Конашенкова. Вместе с российскими военными войска Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль новые населенные пункты - войска ЛНР продвинулись на 52 километра, отбив Новоахтырку, Смоляниново и Станичное-Луганское. С момента начала военной операции российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры - среди них зенитные ракетные комплексы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления и узлы связи, большое количество украинской военной техники. Российское министерство обороны подчеркнуло, что целями ударов не являются объекты гражданской инфраструктуры, и мирное население Украины находится вне опасности, для этого приняты все возможные меры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiyskie-voennye-likvidirovali-dambu-perekryvavshuyu-vodu-v-krym-1037804694.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/glava-dnr-o-vsu-kak-zhuchki-prizhimayutsya-k-zhilym-kvartalam-so-svoim-oruzhiem-1037807727.html
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украина, министерство обороны рф, новости
Российские войска блокировали Херсон и Бердянск
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Российские Вооруженные силы не наносят ударов по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Российские военные за прошедшие сутки заблокировали города Херсон и Бердянск на Украине, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Министерства Обороны РФ Игоря Конашенкова.
Кроме того, сообщается о взятии под контроль города Геничевска и международного аэропорта "Херсон", расположенного в селе Чернобаевка.
Вместе с российскими военными войска Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль новые населенные пункты - войска ЛНР продвинулись на 52 километра
, отбив Новоахтырку, Смоляниново и Станичное-Луганское.
С момента начала военной операции российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры - среди них зенитные ракетные комплексы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления и узлы связи, большое количество украинской военной техники.
Российское министерство обороны подчеркнуло, что целями ударов не являются объекты гражданской инфраструктуры, и мирное население Украины находится вне опасности, для этого приняты все возможные меры.