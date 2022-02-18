https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/blagodarny-no-est-voprosy-chto-ne-tak-s-novoy-dorogoy-mezhdu-aatsy-i-achandaroy-1037643678.html

Благодарны, но есть вопросы: что не так с новой дорогой между Аацы и Ачандарой

Благодарны, но есть вопросы: что не так с новой дорогой между Аацы и Ачандарой

Дорога, связывающая села Ачандара и Аацы, была отремонтирована за счет средств Инвестиционной программы осенью 2021 года. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T11:50+0300

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Согласно информации от Управления капитального строительства Абхазии, стоимость работ по асфальтированию дороги между селами Ачандара и Аацы составила около 17 миллионов рублей. О том, как местные жители оценили качество нового дорожного покрытия, почему они оказались в неловкой ситуации, что об этом думают в УКС страны и подрядчик, читайте в материале корреспондента Sputnik."Тонкий" вопросПротяженность дороги от центра Ачандары и до Аацы чуть больше четырех с половиной километров. Раньше она была гравийной, но осенью прошлого года там был уложен асфальт, что значительно сократило время, которое жители этих сел тратили на поездки друг к другу.Если в прошлом для преодоления такого расстояния с учетом состояния пути требовалось 15-20 минут, то сейчас достаточно пяти минут. Казалось бы, все замечательно, но некоторые жители обоих сел, с которыми нам удалось пообщаться, не очень довольны качеством работ. При этом открыто об этом говорить они не желают, так как им по-человечески неудобно перед теми, благодаря которым новое полотно все же появилось.Главная их претензия к ремонтникам заключается в толщине асфальта. Жители Ачандары и Аацы считают, что слой покрытия слишком тонкий, и это одна из причин, по которой местами уже образовались трещины."Конечно, хотелось бы, чтобы качество асфальта было лучше. Думаю, что трескаться он начал из-за небольшого слоя, из этих трещин во время дождя выходит вода наружу, где-то уже видны камни. Еще надо учитывать, что по этой дороге ездят не только легковые машины, но и грузовые. Может, под их весом дорога портится тоже", – предположил житель Ачандары Гудиса.У ачандарцев есть вопросы также по поводу ширины дороги. Как рассказал один из респондентов, который пожелал остаться неназванным, изначально речь шла о четырех метрах ширины асфальта, но по факту она не превышает трех метров, а местами двух с половиной.По его словам, сельчане во время ремонтных работ не раз выражали свое недовольство руководителям профильных органов, но делу это не особо помогло."Еще даже одного года не прошло. Посмотрите, что уже происходит с этой дорогой. Через пару лет от нее ничего не останется", – считает собеседник."Дрожь" землиВ Ачандару и Аацы можно попасть по дорогам, ведущим от республиканской трассы, но из одного села в другое напрямую только одна. Ездить вокруг долго, неэкономно, и поэтому отремонтированное направление обладает важным, в какой степени стратегическим значением.Села разделяет река Аапста. Мост через нее носит имя Джумбера Хагба, который погиб в Афганской войне. На мраморной плите также изображен его родной брат, кавалер ордена Леона Джыр Хагба, отдавший жизнь за свободу и независимость республики во время Отечественной войны народа Абхазии.За мостом начинаются владения аацынцев. Житель этого села Дмитрий Агухава вполне доволен асфальтом, и, подчеркнул он, ездить по ней в город, к соседям стало намного комфортнее."Я здесь родился. У нас никогда не было асфальта. Была гравийная дорога. Она, честно говоря, нам уже надоела. Чтобы добраться от моего дома до трассы, нужно было не меньше получаса. Сейчас я за десять минут доезжаю", – отметил он.Агухава ездит за рулем японского кроссовера и даже железный "самурай" не смог выдержать испытания абхазскими дорогами. По его словам, ходовая часть автомобиля часто ломалась, и приходилось тратить деньги и время на ремонт. В последние полгода таких проблем у Дмитрия не возникало.Мужчина добавил, что слышал от некоторых сельчан слова недовольства относительно качества дороги, но он их мнение не разделяет.Новенький асфальт сильно контрастирует со съездом к дому другого жителя Аацы Батала Пачалия. Этот участок тоже оползневой. Неоднократные попытки укрепить дорогу не привели к ожидаемому результату. Остановить оползни не помогли более 150 грузовиков с камнями, 26 из которых ему оплатила сельская администрация. На сырье и работу техники затрачено около 300 тысяч рублей, но земля продолжает уходить из-под ног.Глава администрации села Аацы Игорь Малия сказал в беседе с корреспондентом Sputnik, что эту проблему можно решить лишь методом строительства бетонной стены.Что касается асфальтированной дороги, отметил Малия, серьезных проблем он там не обнаружил, и жалобы со стороны жителей Аацы к нему не поступали.Его коллега, глава Ачандары Астамур Царгуш, не стал оценивать качество проведенных работ, объяснив это тем, что он не специалист в области строительства. В целом капремонт дороги он назвал большой радостью для сельчан."Наверное, сделать так чтобы все были довольны, нужны другие возможности. Кому-то нравится, кому-то не нравится – такова жизнь", – поделился точкой зрения он.Мнение специалистовК ремонту этой дороги приступили в конце 2020 года. Госзаказ выполнил "Дорожно-строительный комбинат", контроль был возложен на Управление капитального строительства республики.Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба сказал корреспонденту Sputnik, что рельеф местности, где был уложен асфальт на дороге от Ачандары до Аацы, сложный, и там есть три проблемных участка.Агрба добавил, что еще не подсчитано, сколько средств понадобится на решение проблемы с оползнем, но уверен в том, что для сохранения дороги это сделать необходимо. Он также уточнил, что изначально эти задачи не входили в объем работ подрядной организации.Начальник УКСа подчеркнул, что перед тем как приступить к строительству дороги на подобных сложных участках, нужно провести работы по водоотведению, укреплению грунта опорными стенами и железобетонными удерживающими сооружениями, но это не было заложено в сметную документацию.Агрба не согласен с мнением некоторых жителей этих сел о том, что толщина асфальта слишком маленькая. По его словам, слой покрытия составляет шесть сантиметров. Расширить дорогу до пяти метров, как просили сельчане, отметил он, не представлялось возможным."Местами ширина проезжей части четыре метра, где-то обрыв с двух сторон, местами холмы с одной стороны. Для того, чтобы качественно сделать дорогу, ее обочины должны быть подсыпаны гравием. Если делать впритык к обрыву, то асфальт будет отламываться. Поэтому невозможно было сделать там ширину в пять метров и даже в четыре в некоторых местах", – сказал он.За счет сэкономленных квадратных метров покрытия в виду отсутствия возможности уложить их на дорогу, добавил Агрба, удалось отремонтировать проезжую часть у ачандарской школы.Гендиректор "Дорожно-строительного комбината", выступившего подрядчиком в проекте, Георгий Меладзе также подтвердил, что на некоторых участках произошли оползни, что говорит о наличии грунтовых вод.Подрядчик также с сожалением отметил, что любое строительство должно проводиться по проектам, в которые включены геологические исследования, чертежи, съемки местности, но этого не происходит с 2014 года."Дороги – это сложные инженерные сооружения. Если мы делаем капитальный ремонт, мы должны приводить все к нормативным значениям. Все это на глаз не делается", – подчеркнул строитель.По мнению Меладзе, ремонт дороги между Ачандарой и Аацы был экономически нецелесообразен, так как по ней мало кто ездит, а вдоль нее живет всего около пяти семей. Он считает, что в стране есть участки с более активным автомобильным трафиком, но при этом они в плохом состоянии.Меладзе также признался, что изначально не хотел браться за этот заказ, и ему пришлось уложить песчано-гравийную смесь на проблемных участках за счет собственных средств компании.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/remont-dorogi-mezhdu-selami-achandara-i-aatsy-zavershen-1036071095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/oboznacheny-etapy-vosstanovleniya-dorogi-posle-skhoda-opolznya-na-sukhumskoy-gore-1037417726.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/more-mozhet-razmyt-dorogu-veduschuyu-k-ochamchyrskomu-portu-1037380021.html

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гудаутский район, дороги, новости, ремонт