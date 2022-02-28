https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-otklyuchenie-rossii-ot-swift-mozhet-sprovotsirovat-sereznyy-krizis-dlya-evropy-1037847799.html

Эксперт: отключение России от SWIFT может спровоцировать серьезный кризис для Европы

Эксперт: отключение России от SWIFT может спровоцировать серьезный кризис для Европы

Европа закупает у России такие товары, которым не легко найти альтернативу. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T18:44+0300

2022-02-28T18:44+0300

2022-02-28T18:44+0300

россия

санкции

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экономика

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Отключение России от SWIFT равносильно выстрелу себе в ногу со стороны Запада, поскольку будет означать начало очень серьезного платежного и торгового кризиса для Европы, заявил Sputnik Türkiye турецкий экономист и журналист Реджеп Эрчетин.Он подчеркнул, что Европа закупает у России такие товары, которым не легко найти альтернативу - энергоносители, зерно и полезные ископаемые. Отказ от закупок зерна в России, по мнению эксперта, может привести к образованию значительного вакуума в мире.Он добавил, что при отключении России от SWIFT, "при продаже российского природного газа на Западе европейцы не смогут осуществить оплату, привезя деньги в чемоданах".Таким образом отключение России от системы будет означать фактическое прекращение торговли. "Если посмотреть на паритет покупательской способности России, видно, что она является одной из самых крупных экономик мира и претендует на то, чтобы стать самой крупной. Сегодня, например, на долю Турции приходится 1% от всей мировой торговли, но исключи Турцию, и у многих крупных европейских производителей возникнут сложности с сырьем и промежуточными товарами", - отметил Эрчетин.Серьезный платежный и торговый кризис, который может возникнуть в Европе, возможно, на первых порах не сильно отразится на Америке и Великобритании, но это напрямую затронет Германию, Францию, Италию, Балканы и страны Балтики. Экономист напомнил, что после 2000-х годов, когда США потеряли свою былую мощь, мир приобрел многополярный вид в политическом смысле, а после кризиса 2008 года он начал двигаться в сторону многополярности и в торговом плане. "В нынешних условиях ожидается переломный момент в глобальной финансовой системе, связанный с формированием нового миропорядка и влиянием пандемии. Отключение России от SWIFT ускорит этот процесс, и Запад выстрелит в ногу созданной им глобальной системе", - заключил турецкий аналитик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html

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россия, санкции, в мире, экономика