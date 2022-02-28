https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html
Эксперт рассказал, как санкции против банков России отразятся на Абхазии
Эксперт рассказал, как санкции против банков России отразятся на Абхазии
Евросоюз и ряд западных стран ввели санкции в отношении российских банков в связи с началом военной спецоперации России на территории Украины. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T12:51+0300
2022-02-28T12:51+0300
2022-02-28T13:19+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Ситуация с санкциями против российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы, так как республика находится в рублевой зоне, но при этом риска остановки обслуживания российских карт нет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири.Эксперт объяснил, что Россия готовилась к подобному развитию событий с 2014 года. За это время она создала Национальную систему платежных карт (НСПК) для обеспечения работы международных банковских карт внутри страны в случае их отключения.Была также создана система передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы банки, попавшие под санкции, могли продолжить осуществлять платежи в случае отключения от SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов связи – прим.).По словам Квеквескири, Центробанк России ранее заявлял, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях или валюте будут доступны без ограничений.Сотрудник Банка Абхазии страны подчеркнул, что на текущем этапе проблем с обслуживанием карт международных платежных систем в России нет. Пока невозможно производить международные транзакции, но снять средства с банковских карт все еще можно.При этом Квеквескири отметил, что отключение России от SWIFT никак не отразится на Абхазии, так как республика не использует эту систему. Все переводы внутри России и в Абхазию не зависят от SWIFT, сказал он.Что касается роста курса доллара и евро по отношению к рублю, считает Квеквескири, цены в Абхазии изменятся на виды товаров, произведенных странами, которые ввели эти санкции. Больших скачков на российские товары, скорее всего, не будет, поделился прогнозами он.Квеквескири подчеркнул, что Россия подверглась беспрецедентным санкциям, которые в первую очередь затрагивают банковский сектор."Логика принятия санкций против банков заключается в том, что результат от них будет немедленным, что мы и наблюдаем по курсам валют, по обвалу фондового рынка. Это гораздо более безопасно, чем удар по энергетическому рынку, когда последствия для самих инициаторов санкций могли быть гораздо хуже", – сказал Квеквескири.Квеквескири также уточнил, что все западные санкции делятся на блокирующие и секторальные. В пример он привел самый крупный российский банк ВТБ, также подвергшийся ограничениям в виде замораживания всех его активов, в запрете любых транзакций с этим банком.Сберегательный банк России попал в секторальные санкции и такие ограничения, запреты, с которыми столкнулся ВТБ, на него не распространяются.В случае если жители страны все же поддадутся панике и станут массово снимать деньги со своих карт и счетов, это существенно осложнит работу местных банков. Квеквескири уверен, что подобную ситуацию не выдержит ни один банк в мире, так как само функционирование банковской системы не предусматривает снятия всех средств со всех счетов.Проблем с наличным рублем тоже возникнуть не должно, отметил он и добавил, что никакие санкции не могут повлиять на объем этой денежной единицы, так как сама Россия эмитент рубля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/zamorozka-ili-grabezh-dlya-chego-zapad-blokiruet-rossiyskie-rezervy-1037829134.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/bank-rossii-povysit-klyuchevuyu-stavku-do-20-1037831962.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kurs-dollara-i-evro-na-rynke-forex-dostig-istoricheskogo-maksimuma-1037828257.html
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национальный банк абхазии, экономика, финансы, абхазия, санкции, россия
Эксперт рассказал, как санкции против банков России отразятся на Абхазии
12:51 28.02.2022 (обновлено: 13:19 28.02.2022) Подписаться на
Евросоюз и ряд западных стран ввели санкции в отношении российских банков в связи с началом военной спецоперации России на территории Украины.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Ситуация с санкциями против российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы, так как республика находится в рублевой зоне, но при этом риска остановки обслуживания российских карт нет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири.
Эксперт объяснил, что Россия готовилась к подобному развитию событий с 2014 года. За это время она создала Национальную систему платежных карт (НСПК) для обеспечения работы международных банковских карт внутри страны в случае их отключения.
Была также создана система передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы банки, попавшие под санкции, могли продолжить осуществлять платежи в случае отключения от SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов связи – прим.).
По словам Квеквескири, Центробанк России ранее заявлял, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях или валюте будут доступны без ограничений.
"От SWIFT будут отключать не всю Россию, а отдельные банки. На первом этапе это те банки, которые уже попали в санкционный список. Включение туда частных банков, таких как "Совкомбанк", может означать, что любой частный банк может оказаться в такой ситуации. То есть последствия могут быть для всех", – считает Квеквескири.
Сотрудник Банка Абхазии страны подчеркнул, что на текущем этапе проблем с обслуживанием карт международных платежных систем в России нет. Пока невозможно производить международные транзакции, но снять средства с банковских карт все еще можно.
При этом Квеквескири отметил, что отключение России от SWIFT никак не отразится на Абхазии, так как республика не использует эту систему. Все переводы внутри России и в Абхазию не зависят от SWIFT, сказал он.
Что касается роста курса доллара и евро по отношению к рублю, считает Квеквескири, цены в Абхазии изменятся на виды товаров, произведенных странами, которые ввели эти санкции. Больших скачков на российские товары, скорее всего, не будет, поделился прогнозами он.
"Естественно, нужно быть готовым к тому, что цены вырастут, что реальные доходы населения, скорее всего, будут снижены, покупательная способность снизится, но это те издержки, к которым обязательно нужно готовиться. При этом еще раз подчеркнул, что не надо поддаваться панике и бежать все скупать", – сказал сотрудник Банка Абхазии.
Квеквескири подчеркнул, что Россия подверглась беспрецедентным санкциям, которые в первую очередь затрагивают банковский сектор.
"Логика принятия санкций против банков заключается в том, что результат от них будет немедленным, что мы и наблюдаем по курсам валют, по обвалу фондового рынка. Это гораздо более безопасно, чем удар по энергетическому рынку, когда последствия для самих инициаторов санкций могли быть гораздо хуже", – сказал Квеквескири.
Квеквескири также уточнил, что все западные санкции делятся на блокирующие и секторальные. В пример он привел самый крупный российский банк ВТБ, также подвергшийся ограничениям в виде замораживания всех его активов, в запрете любых транзакций с этим банком.
Сберегательный банк России попал в секторальные санкции и такие ограничения, запреты, с которыми столкнулся ВТБ, на него не распространяются.
Квеквескири призвал население Абхазии не поддаваться панике. Последствия санкций против России повлияют на республику не напрямую, а косвенно. Карты системы "АПРА", "МИР" и международных платежных систем будут обслуживаться на территории республики.
В случае если жители страны все же поддадутся панике и станут массово снимать деньги со своих карт и счетов, это существенно осложнит работу местных банков. Квеквескири уверен, что подобную ситуацию не выдержит ни один банк в мире, так как само функционирование банковской системы не предусматривает снятия всех средств со всех счетов.
Проблем с наличным рублем тоже возникнуть не должно, отметил он и добавил, что никакие санкции не могут повлиять на объем этой денежной единицы, так как сама Россия эмитент рубля.