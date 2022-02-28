https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html

Эксперт рассказал, как санкции против банков России отразятся на Абхазии

Эксперт рассказал, как санкции против банков России отразятся на Абхазии

Евросоюз и ряд западных стран ввели санкции в отношении российских банков в связи с началом военной спецоперации России на территории Украины. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T12:51+0300

2022-02-28T12:51+0300

2022-02-28T13:19+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Ситуация с санкциями против российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы, так как республика находится в рублевой зоне, но при этом риска остановки обслуживания российских карт нет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири.Эксперт объяснил, что Россия готовилась к подобному развитию событий с 2014 года. За это время она создала Национальную систему платежных карт (НСПК) для обеспечения работы международных банковских карт внутри страны в случае их отключения.Была также создана система передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы банки, попавшие под санкции, могли продолжить осуществлять платежи в случае отключения от SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов связи – прим.).По словам Квеквескири, Центробанк России ранее заявлял, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях или валюте будут доступны без ограничений.Сотрудник Банка Абхазии страны подчеркнул, что на текущем этапе проблем с обслуживанием карт международных платежных систем в России нет. Пока невозможно производить международные транзакции, но снять средства с банковских карт все еще можно.При этом Квеквескири отметил, что отключение России от SWIFT никак не отразится на Абхазии, так как республика не использует эту систему. Все переводы внутри России и в Абхазию не зависят от SWIFT, сказал он.Что касается роста курса доллара и евро по отношению к рублю, считает Квеквескири, цены в Абхазии изменятся на виды товаров, произведенных странами, которые ввели эти санкции. Больших скачков на российские товары, скорее всего, не будет, поделился прогнозами он.Квеквескири подчеркнул, что Россия подверглась беспрецедентным санкциям, которые в первую очередь затрагивают банковский сектор."Логика принятия санкций против банков заключается в том, что результат от них будет немедленным, что мы и наблюдаем по курсам валют, по обвалу фондового рынка. Это гораздо более безопасно, чем удар по энергетическому рынку, когда последствия для самих инициаторов санкций могли быть гораздо хуже", – сказал Квеквескири.Квеквескири также уточнил, что все западные санкции делятся на блокирующие и секторальные. В пример он привел самый крупный российский банк ВТБ, также подвергшийся ограничениям в виде замораживания всех его активов, в запрете любых транзакций с этим банком.Сберегательный банк России попал в секторальные санкции и такие ограничения, запреты, с которыми столкнулся ВТБ, на него не распространяются.В случае если жители страны все же поддадутся панике и станут массово снимать деньги со своих карт и счетов, это существенно осложнит работу местных банков. Квеквескири уверен, что подобную ситуацию не выдержит ни один банк в мире, так как само функционирование банковской системы не предусматривает снятия всех средств со всех счетов.Проблем с наличным рублем тоже возникнуть не должно, отметил он и добавил, что никакие санкции не могут повлиять на объем этой денежной единицы, так как сама Россия эмитент рубля.

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национальный банк абхазии, экономика, финансы, абхазия, санкции, россия