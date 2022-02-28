https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kompaniya-meta-ne-otklyuchit-rossiyu-ot-facebook-i-instagram-1037828412.html
Компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram
Компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram
Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T07:50+0300
2022-02-28T07:50+0300
2022-02-28T07:50+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Американская компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram, так как сочла это нецелесообразным, об этом в своем Twitter написал вице-президент оператора Ник Клегг.Он отметил, что компания получила много просьб со стороны украинцев отключить Россию от социальных сетей Meta."Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", - написал он в Twitter.Он подчеркнул, что и Facebook, и Instagram используют в России для выражения протеста и получения независимой информации.Ранее Meta заблокировала материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html
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социальные сети, в мире, россия, facebook, instagram
Компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram
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Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Американская компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram, так как сочла это нецелесообразным, об этом в своем Twitter написал вице-президент оператора Ник Клегг.
Он отметил, что компания получила много просьб со стороны украинцев отключить Россию от социальных сетей Meta.
"Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", - написал он в Twitter.
Он подчеркнул, что и Facebook, и Instagram используют в России для выражения протеста и получения независимой информации.
Ранее Meta заблокировала материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.