https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kompaniya-meta-ne-otklyuchit-rossiyu-ot-facebook-i-instagram-1037828412.html

Компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram

Компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram

Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T07:50+0300

2022-02-28T07:50+0300

2022-02-28T07:50+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Американская компания Meta не отключит Россию от Facebook и Instagram, так как сочла это нецелесообразным, об этом в своем Twitter написал вице-президент оператора Ник Клегг.Он отметил, что компания получила много просьб со стороны украинцев отключить Россию от социальных сетей Meta."Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", - написал он в Twitter.Он подчеркнул, что и Facebook, и Instagram используют в России для выражения протеста и получения независимой информации.Ранее Meta заблокировала материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, признав социальную сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/durov-prizval-polzovateley-ne-doveryat-informatsii-o-situatsii-na-ukraine-iz-telegram-1037822469.html

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