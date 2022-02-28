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https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minzdrav-abkhazii-opublikoval-mery-profilaktiki-covid-19-v-period-vyborov-v-parlament-1037852912.html
Минздрав Абхазии опубликовал меры профилактики COVID-19 в период выборов в Парламент
Минздрав Абхазии опубликовал меры профилактики COVID-19 в период выборов в Парламент
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51705 человек, зарегистрировано 648 летальных случаев. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
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2022-02-28T20:42+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии опубликовало рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции в период проведения парламентских выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия.В соответствии с рекомендациями, голосование должно проходить в просторном помещении с окнами, которые должны беспрепятственно открываться, это необходимо для проветривания помещения. Если есть возможность, необходимо организовать разные входы и выходы из участка. Перед входом в помещение должны быть обозначены линии движения во избежание столпотворения. Также необходимо организовать профилактический пункт безопасности для дезинфекции рук и выдачи гражданам средств защиты от COVID-19. Помимо этого в каждом избирательном участке должны быть памятки по профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Членам избирательной комиссии рекомендуется регулярно проводить обработку рук санитайзером, менять маски каждые три часа, при возможности пользоваться защитным экраном. При проведении выездного голосования также необходимо соблюдать меры предосторожности - обрабатывать антисептиками дверные ручки и переносной ящик, использовать одноразовые халаты, перчатки и маски, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.Выборы в Народное Собрание состоятся 12 марта, голосование пройдет в 35 избирательных округах. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Принять участие в голосовании может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/imperativnyy-mandat-populizm-ili-zabaltyvanie-elektorata-1037772504.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/brandziya-rasskazal-o-podgotovke-k-parlamentskim-vyboram-v-abkhazii-1037652336.html
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цик абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости

Минздрав Абхазии опубликовал меры профилактики COVID-19 в период выборов в Парламент

20:42 28.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51705 человек, зарегистрировано 648 летальных случаев.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии опубликовало рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции в период проведения парламентских выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В соответствии с рекомендациями, голосование должно проходить в просторном помещении с окнами, которые должны беспрепятственно открываться, это необходимо для проветривания помещения. Если есть возможность, необходимо организовать разные входы и выходы из участка.

Требования к соблюдению социальной дистанции в 1,5-2 метра относятся и к избирателям, и к членам избирательной комиссии, и к наблюдателям, с сохранением для последних полного обзора действий комиссии.

Перед входом в помещение должны быть обозначены линии движения во избежание столпотворения. Также необходимо организовать профилактический пункт безопасности для дезинфекции рук и выдачи гражданам средств защиты от COVID-19. Помимо этого в каждом избирательном участке должны быть памятки по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.
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Членам избирательной комиссии рекомендуется регулярно проводить обработку рук санитайзером, менять маски каждые три часа, при возможности пользоваться защитным экраном.
При проведении выездного голосования также необходимо соблюдать меры предосторожности - обрабатывать антисептиками дверные ручки и переносной ящик, использовать одноразовые халаты, перчатки и маски, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.
Брандзия рассказал о подготовке в парламентским выборам в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2022
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Брандзия рассказал о подготовке к парламентским выборам в Абхазии
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Выборы в Народное Собрание состоятся 12 марта, голосование пройдет в 35 избирательных округах. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Принять участие в голосовании может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
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