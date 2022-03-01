https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/baratelia-banki-abkhazii-rabotayut-v-shtatnom-rezhime-1037876242.html

Барателиа: банки Абхазии работают в штатном режиме

Барателиа: банки Абхазии работают в штатном режиме

Премьер-министр Александр Анкваб на встрече с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателиа обсудил ситуацию в банковском секторе страны на фоне санкционных... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T19:26+0300

2022-03-01T19:26+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Кредитные организации Абхазии работают в штатном режиме, проблем с ликвидностью нет, заявил на встрече с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателиа. Беслан Барателиа подчеркнул, что ажиотажного спроса на наличность нет.США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против российских банков - ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rezhim-ozhidaniya-k-chemu-gotovitsya-abkhazskiy-biznes-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037845038.html

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