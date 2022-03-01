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Барателиа: банки Абхазии работают в штатном режиме
Барателиа: банки Абхазии работают в штатном режиме
Премьер-министр Александр Анкваб на встрече с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателиа обсудил ситуацию в банковском секторе страны на фоне санкционных... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T19:26+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Кредитные организации Абхазии работают в штатном режиме, проблем с ликвидностью нет, заявил на встрече с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателиа. Беслан Барателиа подчеркнул, что ажиотажного спроса на наличность нет.США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против российских банков - ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html
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национальный банк абхазии, абхазия, финансы, экономика
Барателиа: банки Абхазии работают в штатном режиме
19:26 01.03.2022 (обновлено: 19:31 01.03.2022) Подписаться на
Премьер-министр Александр Анкваб на встрече с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателиа обсудил ситуацию в банковском секторе страны на фоне санкционных мер против отдельных российских банков.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik
. Кредитные организации Абхазии работают в штатном режиме, проблем с ликвидностью нет, заявил
на встрече с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателиа.
Он отметил, что все банковские карты, в том числе российских банков-эмитентов, попавших в международный санкционный список, обслуживаются на территории республики.
Беслан Барателиа подчеркнул, что ажиотажного спроса на наличность нет.
США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против российских банков - ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.