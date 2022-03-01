https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/lavrov-kiev-zateyal-opasnuyu-igru-svyazannuyu-s-planami-obreteniya-svoego-yadernogo-oruzhiya-1037862480.html

Лавров: Киев затеял опасную игру, связанную с планами обретения своего ядерного оружия

Лавров: Киев затеял опасную игру, связанную с планами обретения своего ядерного оружия

Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T13:08+0300

2022-03-01T13:08+0300

2022-03-01T13:12+0300

сергей лавров

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политика

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.Он подчеркнул, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине.По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия."Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", – сказал министр.Лавров также подчеркнул, что Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР.По его словам, Запад пока не демонстрирует готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия – НАТО.Кроме того, по его словам, Россия готова к совместной работе с США по вопросам стратегической стабильности.

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сергей лавров, мид рф, политика, сша, нато, украина