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Лавров: Киев затеял опасную игру, связанную с планами обретения своего ядерного оружия
Лавров: Киев затеял опасную игру, связанную с планами обретения своего ядерного оружия
Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T13:08+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.Он подчеркнул, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине.По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия."Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", – сказал министр.Лавров также подчеркнул, что Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР.По его словам, Запад пока не демонстрирует готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия – НАТО.Кроме того, по его словам, Россия готова к совместной работе с США по вопросам стратегической стабильности.
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Лавров: Киев затеял опасную игру, связанную с планами обретения своего ядерного оружия
13:08 01.03.2022 (обновлено: 13:12 01.03.2022) Подписаться на
Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", – сказал он, выступая на конференции по разоружению.
Он подчеркнул, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине.
По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии – не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.
"Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", – сказал министр.
Лавров также подчеркнул, что Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР.
По его словам, Запад пока не демонстрирует готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.
Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия – НАТО.
В текущих условиях нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения, считает Лавров.
"Сегодня налицо востребованность интенсивной совместной работы в целях повышения предсказуемости, предотвращения новых витков гонки вооружений. В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Крайне важно воздерживаться от опасных шагов в области военного строительства, которые могли бы восприниматься как нарушение принципа равной и неделимой безопасности", – заявил министр.
Кроме того, по его словам, Россия готова к совместной работе с США по вопросам стратегической стабильности.