https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/mastercard-otklyuchila-neskolko-finansovykh-organizatsiy-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii--1037855487.html

Mastercard отключила несколько финансовых организаций из-за санкций против России

Mastercard отключила несколько финансовых организаций из-за санкций против России

Действия платежной системы продиктованы санкционными ограничениями против России со стороны запада и европейских стран. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T08:55+0300

2022-03-01T08:55+0300

2022-03-01T08:55+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Компания Mastercard заявила, что заблокировала доступ для нескольких российских финансовых организаций от своей платежной системы. Об этом говорится в заявлении компании. В заявлении также отмечается, что компания продолжит работу с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать обязательства.Таким образом банковские карты банков, против которых будет действовать ограничения, не смогут обслуживаться за границей и на зарубежных интернет-магазинах. При этом внутри России проблем не возникнет, так как все транзакции осуществляются через Национальную платежную систему.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-otklyuchenie-rossii-ot-swift-mozhet-sprovotsirovat-sereznyy-krizis-dlya-evropy-1037847799.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html

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финансы, экономика, санкции, россия, в мире