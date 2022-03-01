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Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине
Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине
Власти Москвы сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей, заверил мэр. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T22:07+0300
2022-03-01T22:07+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Беспрерывные ddos-атаки осуществляются на сайты организаций и учреждений, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.Отмечается, что за этими действиями стоят профессионалы и крупные системные структуры. "Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", - добавил Собянин.Он призвал граждан не поддаваться на призывы провокаторов. Кроме того, глава столицы подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться."Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - отметил Собянин. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html
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Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине
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Власти Москвы сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей, заверил мэр.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik.
Беспрерывные ddos-атаки осуществляются на сайты организаций и учреждений, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.
"Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. <...> С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что за этими действиями стоят профессионалы и крупные системные структуры.
"Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", - добавил Собянин.
Он призвал граждан не поддаваться на призывы провокаторов. Кроме того, глава столицы подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться.
"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - отметил Собянин.
Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено.