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Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине

Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине

Власти Москвы сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей, заверил мэр. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T22:07+0300

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2022-03-01T22:07+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Беспрерывные ddos-атаки осуществляются на сайты организаций и учреждений, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.Отмечается, что за этими действиями стоят профессионалы и крупные системные структуры. "Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", - добавил Собянин.Он призвал граждан не поддаваться на призывы провокаторов. Кроме того, глава столицы подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться."Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - отметил Собянин. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено.

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