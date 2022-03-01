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Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине
Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине
Власти Москвы сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей, заверил мэр. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Беспрерывные ddos-атаки осуществляются на сайты организаций и учреждений, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.Отмечается, что за этими действиями стоят профессионалы и крупные системные структуры. "Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", - добавил Собянин.Он призвал граждан не поддаваться на призывы провокаторов. Кроме того, глава столицы подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться."Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - отметил Собянин. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html
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москва, россия, санкции, политика

Мэр Москвы заявил, что боты "кошмарят" столичный бизнес из-за ситуации на Украине

22:07 01.03.2022
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкВыступление мэра Москвы Сергея Собянина на Красной площади в Москве
Выступление мэра Москвы Сергея Собянина на Красной площади в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Власти Москвы сделают все необходимое для нормального функционирования города и защиты москвичей, заверил мэр.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Беспрерывные ddos-атаки осуществляются на сайты организаций и учреждений, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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По его словам, сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.
"Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. <...> С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что за этими действиями стоят профессионалы и крупные системные структуры.
"Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", - добавил Собянин.
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Он призвал граждан не поддаваться на призывы провокаторов. Кроме того, глава столицы подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться.
"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - отметил Собянин.
Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено.
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