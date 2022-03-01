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МИД Грузии заявил, что не будет применять силу к Абхазии и Южной Осетии
МИД Грузии заявил, что не будет применять силу к Абхазии и Южной Осетии
Президент Абхазии поручил привести в усиленную боевую готовность вооруженные силы республики, в Южной Осетии также заявили об усилении режима охраны границы с... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T13:15+0300
2022-03-01T13:15+0300
2022-03-01T13:16+0300
грузия
абхазия
политика
женевские дискуссии
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Грузия не намерена применять силу к Абхазии и Южной Осетии для их "возвращения", заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телекомпании "Рустави 2".21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения силовых ведомств во избежание провокаций со стороны Грузии из-за ситуации в Донбассе. В понедельник комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных провокаций со стороны Тбилиси. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов утверждал, что в Грузии неподалеку от границ с Южной Осетией идет концентрация техники.Залкалиани утверждает, что со стороны Грузии "никого никакая опасность не ожидает", так как страна якобы "взяла обязанность о неприменении силы, которая является юридическим обязательством".Кроме того, по словам главы МИД Грузии, грузинская сторона продолжит участие в Женевских дискуссиях, чтобы не дать возможности осуществить провокации на эту тему.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.Один из главных вопросов для обсуждения в рамках Женевских дискуссий – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия не раз подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта. Абхазская делегация выражает готовность и приверженность к данному механизму и выступает с предложениями, нацеленными на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов Женевских дискуссий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html
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грузия, абхазия, политика, женевские дискуссии
МИД Грузии заявил, что не будет применять силу к Абхазии и Южной Осетии
13:15 01.03.2022 (обновлено: 13:16 01.03.2022) Подписаться на
Президент Абхазии поручил привести в усиленную боевую готовность вооруженные силы республики, в Южной Осетии также заявили об усилении режима охраны границы с Грузией на фоне возможных провокаций со стороны Тбилиси.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Грузия не намерена применять силу к Абхазии и Южной Осетии для их "возвращения", заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телекомпании "Рустави 2".
21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения силовых ведомств во избежание провокаций со стороны Грузии из-за ситуации в Донбассе.
В понедельник комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных провокаций со стороны Тбилиси. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов утверждал, что в Грузии неподалеку от границ с Южной Осетией идет концентрация техники.
Залкалиани утверждает, что со стороны Грузии "никого никакая опасность не ожидает", так как страна якобы "взяла обязанность о неприменении силы, которая является юридическим обязательством".
"Это наше ответственное решение перед международным сообществом. Мы не используем силу для защиты территориальной целостности путем конфликта и военного противостояния. У нас есть мирная политика, которая поддерживается международными партнерами", – заявил Залкалиани.
Кроме того, по словам главы МИД Грузии, грузинская сторона продолжит участие в Женевских дискуссиях, чтобы не дать возможности осуществить провокации на эту тему.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.
Один из главных вопросов для обсуждения в рамках Женевских дискуссий – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия не раз подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта.
Кроме того, в рамках Женевских дискуссий продолжается обсуждение возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале, который был заморожен с июля 2018 года в связи с запуском Тбилиси санкционных списков.
Абхазская делегация выражает готовность и приверженность к данному механизму и выступает с предложениями, нацеленными на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов Женевских дискуссий.