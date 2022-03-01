https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/mid-gruzii-zayavil-chto-ne-budet-primenyat-silu-k-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1037861347.html

МИД Грузии заявил, что не будет применять силу к Абхазии и Южной Осетии

МИД Грузии заявил, что не будет применять силу к Абхазии и Южной Осетии

Президент Абхазии поручил привести в усиленную боевую готовность вооруженные силы республики, в Южной Осетии также заявили об усилении режима охраны границы с... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T13:15+0300

2022-03-01T13:15+0300

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грузия

абхазия

политика

женевские дискуссии

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Грузия не намерена применять силу к Абхазии и Южной Осетии для их "возвращения", заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телекомпании "Рустави 2".21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения силовых ведомств во избежание провокаций со стороны Грузии из-за ситуации в Донбассе. В понедельник комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных провокаций со стороны Тбилиси. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов утверждал, что в Грузии неподалеку от границ с Южной Осетией идет концентрация техники.Залкалиани утверждает, что со стороны Грузии "никого никакая опасность не ожидает", так как страна якобы "взяла обязанность о неприменении силы, которая является юридическим обязательством".Кроме того, по словам главы МИД Грузии, грузинская сторона продолжит участие в Женевских дискуссиях, чтобы не дать возможности осуществить провокации на эту тему.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.Один из главных вопросов для обсуждения в рамках Женевских дискуссий – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия не раз подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта. Абхазская делегация выражает готовность и приверженность к данному механизму и выступает с предложениями, нацеленными на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов Женевских дискуссий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/yuzhnaya-osetiya-usilila-rezhim-okhrany-granitsy-s-gruziey-1037844032.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201113/Abkhaziya-ne-namerena-otkazyvatsya-ot-Zhenevskogo-formata-1031278837.html

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грузия, абхазия, политика, женевские дискуссии