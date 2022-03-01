https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ozgan-rekomendovala-splanirovat-postavki-topliva-chtoby-ne-dopustit-defitsita-1037877933.html
Озган рекомендовала спланировать поставки топлива, чтобы не допустить дефицита
Озган рекомендовала спланировать поставки топлива, чтобы не допустить дефицита
Во вторник, 1 марта, состоялась встреча главы Минэка Кристины Озган с представителями топливного рынка Абхазии при участии руководителя АЖД Арсоуа Читанава. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T20:45+0300
2022-03-01T20:45+0300
2022-03-01T20:45+0300
в абхазии
абхазия
экономика
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топливо
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рекомендовала участникам топливного рынка заблаговременно спланировать графики поставок и скоординировать работу, чтобы не допустить дефицит нефтепродуктов в республике. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.Глава ведомства отметила обеспокоенность вопросом своевременного обеспечения республики нефтепродуктами.Участники топливного рынка в свою очередь сообщили о существующих запасах и статусах текущих контрактов.Министр выразила готовность оказать любую посильную помощь участникам рынка, чтобы не допустить возникновение дефицита и предупредить возможность развития неблагоприятного сценария.Во вторник, 1 марта, Кабинет министров утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные надбавки.Постановление правительства предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6% до 14%, на дизельное топливо от 2% до 5%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kabmin-abkhazii-utverdil-predelnye-torgovye-nadbavki-na-nefteprodukty-1037862679.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-pereydet-na-novuyu-formu-regulirovaniya-toplivnogo-rynka-1037787399.html
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абхазия, экономика, финансы, топливо
Озган рекомендовала спланировать поставки топлива, чтобы не допустить дефицита
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Во вторник, 1 марта, состоялась встреча главы Минэка Кристины Озган с представителями топливного рынка Абхазии при участии руководителя АЖД Арсоуа Читанава.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik
. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рекомендовала участникам топливного рынка заблаговременно спланировать графики поставок и скоординировать работу, чтобы не допустить дефицит нефтепродуктов в республике. Об этом сообщается на сайте
Министерства экономики.
Глава ведомства отметила обеспокоенность вопросом своевременного обеспечения республики нефтепродуктами.
Озган подчеркнула, что в связи с обострением политической ситуации в России и мире высок риск возникновения сложностей с поставками в южном направлении железной дороги.
Участники топливного рынка в свою очередь сообщили о существующих запасах и статусах текущих контрактов.
Министр выразила готовность оказать любую посильную помощь участникам рынка, чтобы не допустить возникновение дефицита и предупредить возможность развития неблагоприятного сценария.
Во вторник, 1 марта, Кабинет министров утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные надбавки.
Постановление правительства предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6% до 14%, на дизельное топливо от 2% до 5%.