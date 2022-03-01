https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/popavshie-pod-sanktsii-banki-rossii-ne-smogut-vypuskat-karty-visa-i-mastercard-1037865410.html

Попавшие под санкции банки России не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Попавшие под санкции банки России не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T14:06+0300

2022-03-01T14:06+0300

2022-03-01T14:35+0300

банки

экономика

финансы

россия

санкции

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Банки России, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри страны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).После введения санкций против российских банков – ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", – картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать."Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", – пояснили в НПСК.При этом отмечается, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rezhim-ozhidaniya-k-chemu-gotovitsya-abkhazskiy-biznes-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037845038.html

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банки, экономика, финансы, россия, санкции