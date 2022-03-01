Попавшие под санкции банки России не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
14:06 01.03.2022 (обновлено: 14:35 01.03.2022)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
© Sputnik / Алексей Филиппов/
После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия".
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Банки России, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри страны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).
После введения санкций против российских банков – ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", – картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", – пояснили в НПСК.
"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", – пояснили в НПСК.
При этом отмечается, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны.
Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы "Мир" также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-т технологию.
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы.