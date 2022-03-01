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https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/popavshie-pod-sanktsii-banki-rossii-ne-smogut-vypuskat-karty-visa-i-mastercard-1037865410.html
Попавшие под санкции банки России не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Попавшие под санкции банки России не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T14:06+0300
2022-03-01T14:35+0300
банки
экономика
финансы
россия
санкции
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Банки России, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри страны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).После введения санкций против российских банков – ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", – картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать."Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", – пояснили в НПСК.При этом отмечается, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ekspert-rasskazal-kak-sanktsii-protiv-bankov-rossii-otrazyatsya-na-abkhazii-1037837255.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rezhim-ozhidaniya-k-chemu-gotovitsya-abkhazskiy-biznes-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037845038.html
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банки, экономика, финансы, россия, санкции

Попавшие под санкции банки России не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

14:06 01.03.2022 (обновлено: 14:35 01.03.2022)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
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После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия".
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Банки России, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри страны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).
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После введения санкций против российских банков – ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", – картами международных платежных систем этих банков нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.

"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", – пояснили в НПСК.
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При этом отмечается, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны.

Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы "Мир" также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-т технологию.

Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы.
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