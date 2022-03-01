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Пособия по рождению ребенка для работающих родителей увеличат в Абхазии
Пособия по рождению ребенка для работающих родителей увеличат в Абхазии
Правительство Абхазии приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Кабмина в сфере социального страхования. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T13:39+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление, согласно которому размер пособий по рождению ребенка для работающих родителей будет увеличен с 13500 до 15000 рублей.Кроме того, размер пособий для женщин, вставших на учет на ранних стадиях беременности будет увеличен с 800 до 1000 рублей. Проект постановления представила зампредседателя фонда социального страхования и труда Ирма Чантурия.Результаты 2022 года покажут будет ли возможно увеличить размер пособий на большую сумму, проинформировала Чантурия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-predlozhit-uvelichit-razmery-neskolkikh-posobiy-1036173703.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/takie-obstoyatelstva-chanturiya-ob-osobennostyakh-byudzheta-sotstrakhovaniya-na-2022-god--1037794647.html
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абхазия, экономика, дети

Пособия по рождению ребенка для работающих родителей увеличат в Абхазии

13:39 01.03.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Младенец
Младенец - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Правительство Абхазии приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Кабмина в сфере социального страхования.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление, согласно которому размер пособий по рождению ребенка для работающих родителей будет увеличен с 13500 до 15000 рублей.
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Фонд соцстрахования Абхазии предложит увеличить размеры нескольких пособий
3 ноября 2021, 08:45
Кроме того, размер пособий для женщин, вставших на учет на ранних стадиях беременности будет увеличен с 800 до 1000 рублей. Проект постановления представила зампредседателя фонда социального страхования и труда Ирма Чантурия.
"Предлагаемый проект подготовлен в целях улучшения мер и увеличение пособий по государственному социальному страхованию. Это небольшие надбавки, но тем не менее в общем объеме по республике мы постараемся вытянуть. Хотелось бы увеличить больше, но к сожалению, в связи с пандемией и другими условиями, которые влияют на экономику, мы не стали увеличивать на большую сумму", - заметила она.
Результаты 2022 года покажут будет ли возможно увеличить размер пособий на большую сумму, проинформировала Чантурия.
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Такие обстоятельства: Чантурия об особенностях бюджета соцтрахования на 2022 год
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