https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/posobiya-po-rozhdeniyu-rebenka-dlya-rabotayuschikh-roditeley-uvelichat-v-abkhazii-1037864041.html

Пособия по рождению ребенка для работающих родителей увеличат в Абхазии

Пособия по рождению ребенка для работающих родителей увеличат в Абхазии

Правительство Абхазии приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Кабмина в сфере социального страхования. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T13:39+0300

2022-03-01T13:39+0300

2022-03-01T13:39+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление, согласно которому размер пособий по рождению ребенка для работающих родителей будет увеличен с 13500 до 15000 рублей.Кроме того, размер пособий для женщин, вставших на учет на ранних стадиях беременности будет увеличен с 800 до 1000 рублей. Проект постановления представила зампредседателя фонда социального страхования и труда Ирма Чантурия.Результаты 2022 года покажут будет ли возможно увеличить размер пособий на большую сумму, проинформировала Чантурия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-predlozhit-uvelichit-razmery-neskolkikh-posobiy-1036173703.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/takie-obstoyatelstva-chanturiya-ob-osobennostyakh-byudzheta-sotstrakhovaniya-na-2022-god--1037794647.html

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