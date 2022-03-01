https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/rossiya-ogranichit-vykhod-inostrannykh-investorov-iz-aktivov-1037866796.html

Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов

Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов

В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T14:42+0300

2022-03-01T14:42+0300

2022-03-01T14:46+0300

россия

санкции

экономика

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Иностранному бизнесу могут временно запретить выходить из активов в России в связи с антироссийскими санкциями со стороны запада, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.Он отметил, что "иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением".При этом Мишустин добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами.Он также напомнил, что в последние годы правительство активно поддерживало локализацию, стремилось привлечь в страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий.Глава правительства также сообщил, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/mastercard-otklyuchila-neskolko-finansovykh-organizatsiy-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii--1037855487.html

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россия, санкции, экономика