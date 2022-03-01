https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/rossiya-ogranichit-vykhod-inostrannykh-investorov-iz-aktivov-1037866796.html
Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов
Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T14:42+0300
2022-03-01T14:42+0300
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россия
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экономика
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Иностранному бизнесу могут временно запретить выходить из активов в России в связи с антироссийскими санкциями со стороны запада, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.Он отметил, что "иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением".При этом Мишустин добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами.Он также напомнил, что в последние годы правительство активно поддерживало локализацию, стремилось привлечь в страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий.Глава правительства также сообщил, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/popavshie-pod-sanktsii-banki-rossii-ne-smogut-vypuskat-karty-visa-i-mastercard-1037865410.html
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россия, санкции, экономика
Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов
14:42 01.03.2022 (обновлено: 14:46 01.03.2022) Подписаться на
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik
. Иностранному бизнесу могут временно запретить выходить из активов в России в связи с антироссийскими санкциями со стороны запада, пишет РИА Новости
со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Он отметил, что "иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением".
"Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше", — сообщил глава правительства на совещании по экономическим вопросам.
При этом Мишустин добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами.
Он также напомнил, что в последние годы правительство активно поддерживало локализацию, стремилось привлечь в страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий.
Власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать в ней и дальше, не поддадутся на заявления зарубежных политиков и в итоге выиграют.
Глава правительства также сообщил, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки.