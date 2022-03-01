https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/vlasti-kryma-otkazalis-razmeschat-informatsiyu-v-facebook-1037861228.html
Власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook
Власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook
Ранее американская компания Meta заявила об ограничении доступа к RT и Sputnik на территории ЕС. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T12:28+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ)."В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", – сообщили в Мининформе.Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, сохранив только прием личных сообщений от крымчан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kompaniya-meta-ne-otklyuchit-rossiyu-ot-facebook-i-instagram-1037828412.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/roskomnadzor-chastichno-ogranichit-dostup-k-facebook-1037788110.html
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санкции, россия, украина, крым, политика, facebook
Власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook
12:28 01.03.2022 (обновлено: 12:31 01.03.2022) Подписаться на
Ранее американская компания Meta заявила об ограничении доступа к RT и Sputnik на территории ЕС.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik
. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило
Министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ).
"В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", – сообщили в Мининформе.
Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, сохранив только прием личных сообщений от крымчан.