https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/vlasti-kryma-otkazalis-razmeschat-informatsiyu-v-facebook-1037861228.html

Власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook

Власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook

Ранее американская компания Meta заявила об ограничении доступа к RT и Sputnik на территории ЕС. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T12:28+0300

2022-03-01T12:28+0300

2022-03-01T12:31+0300

санкции

россия

украина

крым

политика

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037860947_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e0c9489e97b4113ebb2ae70fbcc2e1ac.jpg

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ)."В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", – сообщили в Мининформе.Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, сохранив только прием личных сообщений от крымчан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kompaniya-meta-ne-otklyuchit-rossiyu-ot-facebook-i-instagram-1037828412.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/roskomnadzor-chastichno-ogranichit-dostup-k-facebook-1037788110.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкции, россия, украина, крым, политика, facebook