https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/turtsiya-ne-zhelaet-uchastvovat-v-sanktsiyakh-protiv-rossii-zayavili-v-ankare-1037881829.html

Турция не желает участвовать в санкциях против России, заявили в Анкаре

Турция не желает участвовать в санкциях против России, заявили в Анкаре

Турция не планирует присоединяться к странам Запада в применении новых санкций против России из-за ситуации на Украине. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T08:35+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Турция не желает участвовать в санкциях против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу и помощника президента Ибрагима Калына."Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях", – цитирует главу МИД агентство Anadolu в Twitter.Представитель президента Турции Ибрагим Калын также заявил, что Анкара не планирует вводить санкции против Москвы, чтобы оставить открытым канал с Россией."Мы должны действовать, учитывая приоритеты нашей страны. Должен быть актор, который мог бы говорить с Россией. Кто будет разговаривать с Россией, когда все бросают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы оставить этот канал открытым", – приводит слова Калына CNN Turk.В минувшие выходные Запад инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Во вторник стало известно, что и США закрывают небо для всех российских самолетов.Кроме того, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, в кабмине ФРГ обсуждали, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Москва приняла ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджетабудут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми государство сталкивается сейчас.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/bayden-ssha-zakryvayut-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-vsekh-rossiyskikh-samoletov-1037881581.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html

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