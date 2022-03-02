https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/ukrainu-sobirali-na-voynu-lukyanenko-prokommentiroval-rossiyskuyu-spetsoperatsiyu-1037888849.html

Украину "собирали" на войну: Лукьяненко прокомментировал российскую спецоперацию

Украину "собирали" на войну: Лукьяненко прокомментировал российскую спецоперацию

Спецоперация России по денацификации Украины была начата 24 февраля, наступление ведется по нескольким направлениям. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T13:42+0300

2022-03-02T13:42+0300

2022-03-02T14:24+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Украину целенаправленно "собирали" на войну, поделился мнением в интервью радио Sputnik русский писатель Сергей Лукьяненко."Видимо, прошло достаточно много времени с того, когда объединенная Европа совершала поход на Россию, выросло поколение, которое решило, что надо попробовать снова. Это давно готовилось, я видел еще лет 20 назад, как растут эти антирусские настроения, как начинают переучивать молодое поколение в духе, что Россия – это враг. Люди на полном серьезе начинают в это верить. Градус напряжения рос при полной "накачке" Запада, Европы, США. Я считаю, что мы единый народ, в котором есть великорусская, украинская и белорусская ветви. Нас разорвали, разъединили и решили уничтожать поодиночке", – сказал он.Лукьяненко считает, что существование России как независимого государства, обладающего мощным вооружением для американцев – "неприемлемый факт". По его мнению, сейчас наблюдается массовое давление на русский народ.Массовые акции, посты в социальных сетях, в которых граждане России выражают недовольство действиями государства в Украине и признаются, что им стыдно за родину, Лукьяненко назвал "предательством России в критический момент"."В обществе всегда есть часть людей, которая будет идти против любого существующего строя. У нас быть против оказалось легко, удобно и поощряемо со стороны других стран, и никак не преследуется правительством. Кто-то напуган, кто-то боится потерять возможность поездок, кто-то искренне протестует против войны как таковой", – сказал он.По мнению писателя, итогом спецоперации станет признание Украиной Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризация и отказ от размещения у границ с Россией американских и европейских вооружений, однако санкции со стороны Запада сохранятся.Лукьяненко отметил, что со стороны Абхазии в сложившейся ситуации важна дружеская поддержка."Не материально, а словами. Знать, что рядом есть друзья – очень важно", – сказал он.В ходе спецоперации России по денацификации Украины, начатой 24 февраля, наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Второго марта Армия России взяла под полный контроль украинский город (областной центр) Херсон.28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась встреча делегаций России и Украины. Она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/takie-obstoyatelstva-lukyanenko-o-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-i-sanktsiyakh-zapada-1037873414.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/siriya-podderzhala-operatsiyu-rossii-na-ukraine-1037834556.html

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