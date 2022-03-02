https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/ukrainu-sobirali-na-voynu-lukyanenko-prokommentiroval-rossiyskuyu-spetsoperatsiyu-1037888849.html
Украину "собирали" на войну: Лукьяненко прокомментировал российскую спецоперацию
Украину "собирали" на войну: Лукьяненко прокомментировал российскую спецоперацию
Спецоперация России по денацификации Украины была начата 24 февраля, наступление ведется по нескольким направлениям. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T13:42+0300
2022-03-02T13:42+0300
2022-03-02T14:24+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Украину целенаправленно "собирали" на войну, поделился мнением в интервью радио Sputnik русский писатель Сергей Лукьяненко."Видимо, прошло достаточно много времени с того, когда объединенная Европа совершала поход на Россию, выросло поколение, которое решило, что надо попробовать снова. Это давно готовилось, я видел еще лет 20 назад, как растут эти антирусские настроения, как начинают переучивать молодое поколение в духе, что Россия – это враг. Люди на полном серьезе начинают в это верить. Градус напряжения рос при полной "накачке" Запада, Европы, США. Я считаю, что мы единый народ, в котором есть великорусская, украинская и белорусская ветви. Нас разорвали, разъединили и решили уничтожать поодиночке", – сказал он.Лукьяненко считает, что существование России как независимого государства, обладающего мощным вооружением для американцев – "неприемлемый факт". По его мнению, сейчас наблюдается массовое давление на русский народ.Массовые акции, посты в социальных сетях, в которых граждане России выражают недовольство действиями государства в Украине и признаются, что им стыдно за родину, Лукьяненко назвал "предательством России в критический момент"."В обществе всегда есть часть людей, которая будет идти против любого существующего строя. У нас быть против оказалось легко, удобно и поощряемо со стороны других стран, и никак не преследуется правительством. Кто-то напуган, кто-то боится потерять возможность поездок, кто-то искренне протестует против войны как таковой", – сказал он.По мнению писателя, итогом спецоперации станет признание Украиной Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризация и отказ от размещения у границ с Россией американских и европейских вооружений, однако санкции со стороны Запада сохранятся.Лукьяненко отметил, что со стороны Абхазии в сложившейся ситуации важна дружеская поддержка."Не материально, а словами. Знать, что рядом есть друзья – очень важно", – сказал он.В ходе спецоперации России по денацификации Украины, начатой 24 февраля, наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Второго марта Армия России взяла под полный контроль украинский город (областной центр) Херсон.28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась встреча делегаций России и Украины. Она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/takie-obstoyatelstva-lukyanenko-o-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-i-sanktsiyakh-zapada-1037873414.html
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Украину "собирали" на войну: Лукьяненко прокомментировал российскую спецоперацию
13:42 02.03.2022 (обновлено: 14:24 02.03.2022) Подписаться на
Спецоперация России по денацификации Украины была начата 24 февраля, наступление ведется по нескольким направлениям.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Украину целенаправленно "собирали" на войну, поделился мнением в интервью радио Sputnik русский писатель Сергей Лукьяненко.
"Видимо, прошло достаточно много времени с того, когда объединенная Европа совершала поход на Россию, выросло поколение, которое решило, что надо попробовать снова. Это давно готовилось, я видел еще лет 20 назад, как растут эти антирусские настроения, как начинают переучивать молодое поколение в духе, что Россия – это враг. Люди на полном серьезе начинают в это верить. Градус напряжения рос при полной "накачке" Запада, Европы, США. Я считаю, что мы единый народ, в котором есть великорусская, украинская и белорусская ветви. Нас разорвали, разъединили и решили уничтожать поодиночке", – сказал он.
Лукьяненко считает, что существование России как независимого государства, обладающего мощным вооружением для американцев – "неприемлемый факт". По его мнению, сейчас наблюдается массовое давление на русский народ.
"Мир изменился кардинально, куда все сейчас пойдет, понять сложно. Рушатся все старые схемы, договоренности, сдерживающие факторы. Существуют две взаимоисключающих статьи государственных прав – право народа на самоопределение и право на целостность государства. Иногда какие-то страны не хотят жить вместе и распадаются мирно, иногда это происходит через войну", - добавил писатель.
Массовые акции, посты в социальных сетях, в которых граждане России выражают недовольство действиями государства в Украине и признаются, что им стыдно за родину, Лукьяненко назвал "предательством России в критический момент".
"В обществе всегда есть часть людей, которая будет идти против любого существующего строя. У нас быть против оказалось легко, удобно и поощряемо со стороны других стран, и никак не преследуется правительством. Кто-то напуган, кто-то боится потерять возможность поездок, кто-то искренне протестует против войны как таковой", – сказал он.
По мнению писателя, итогом спецоперации станет признание Украиной Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризация и отказ от размещения у границ с Россией американских и европейских вооружений, однако санкции со стороны Запада сохранятся.
"Будем привыкать с ними жить, ездить на отдых не в Сицилию, а в Абхазию. Надеюсь, что через какое-то время Европа убедится, что санкционная политика не приводит ни к каким результатам и начнет сдавать назад. Потому что это ужасно невыгодно ни нам, ни Европе, ни Украине", – отметил он.
Лукьяненко отметил, что со стороны Абхазии в сложившейся ситуации важна дружеская поддержка.
"Не материально, а словами. Знать, что рядом есть друзья – очень важно", – сказал он.
В ходе спецоперации России по денацификации Украины, начатой 24 февраля, наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Второго марта Армия России взяла под полный контроль украинский город (областной центр) Херсон.
28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась встреча делегаций России и Украины. Она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.