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Румыния становится новой горячей точкой Европы

Румыния становится новой горячей точкой Европы

Близ границ Одесской области ВВС Румынии за ночь потеряли сверхзвуковой истребитель МиГ-21Lancer и многоцелевой вертолет IAR-330 Puma, с чем это может быть... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

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На фоне российской военной операции на Украине потеря за одну ночь двух единиц боевой техники военно-воздушными силами Румынии вблизи украинской границы выглядит загадочно и провокационно, угрожает дестабилизацией юго-восточному флангу НАТО. Тем более что на румынской территории находится огромное количество иностранных войск и ударных вооружений.Близ границ Одесской области ВВС Румынии за ночь потеряли сверхзвуковой истребитель МиГ-21Lancer и многоцелевой вертолет IAR-330 Puma. При этом семеро военнослужащих в вертолете погибли. По одной из версий, причиной стали неблагоприятные погодные условия. И все же ночные полеты румынской ударной авиации вблизи зоны боевых действий на Украине выглядят необычными и подозрительными. Подобную провокацию в НАТО могут организовать против России.На румынских военных базах сосредоточены иностранные войска и ударные средства, включая американские самолеты, способные нести ядерное оружие.С другой стороны, в Одессе украинские силовые структуры отбирают трейлеры у водителей из Азербайджана, Беларуси и России, освобождают их от груза для вероятной перевозки оружия из сопредельной Румынии в центральные регионы Украины.Протяженность границы между Румынией и Одесской областью – около 200 км, на участке Рени – Измаил – Килия имеется развитая дорожная сеть.Возможно использование конфискованных иностранных грузовиков для провокаций или переоборудования в "джихад-мобили" с тоннами взрывчатки. Как бы то ни было, транспортный коридор из Румынии в Одесскую область и далее – на западную Украину нуждается в особом контроле российской группировки войск и сил ВМФ.Освобождение Херсона от ВСУ и полное окружение Николаева открывают Сухопутным войскам РФ дорогу на Одессу. Близится время второго освобождения города-героя от нацистов. Украинский президент Владимир Зеленский 2 марта назначил губернатором Одесской области бывшего командира нацбата "Айдар" Максима Марченко. Никто не забыл тысячи убитых подразделениями ВСУ и нацбатами мирных жителей Донбасса, "ритуальное" сожжение русских по духу людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.Украинское побережье с моря блокировано – одесситы невооруженным глазом наблюдают боевые корабли и авиацию РФ. Хорошо различимы силуэты ракетного фрегата "Адмирал Григорович", больших десантных кораблей проектов 1171 и 775. Вероятна десантная операция на одном из участков побережья.Если сопредельная Румыния попытается помешать, ответ ВМФ и ВКС России будет жестким. Ранее об этом прямо предупредил "партнеров" президент РФ Владимир Путин.Непростое совпадениеСлучайная авиакатастрофа румынского МиГ-21 Lancer маловероятна. К ночным полетам допускаются только опытные летчики. Многоцелевой истребитель МиГ-21 широко известен в мире своей надежностью, как автомат Калашникова. Отлично воевал на Кубе, во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В современном арсенале – управляемые ракеты различной дальности "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", противорадиолокационные УР, корректируемые штурмовые авиабомбы Mk82 LGB производства США.Машина имеет потолок 19000 м, очень маневренная и скоростная (до 2200 км/час). Радиус действия – 750 км (без подвесных топливных баков), боевая нагрузка – 1500 кг.Модификация МиГ-21Lancer – результат удачной израильской модернизации середины 1990-х. Несмотря на почтенный срок эксплуатации МиГ-21(в СССР серийно выпускался в 1959 – 1985 годах), летчики многихстран не жалеют для него восторженных эпитетов. МиГ-21 состоит на вооружении в НАТО. Высочайшие технические характеристики подтверждает и тот факт, что в СССР, Чехословакии, Индии и Китае произведено всего более 14 тысяч истребителей МиГ-21 разных модификаций (чемпион мира).Румынский МиГ-21 Lancer пропал с радаров ночью 3 марта, через 13 минут после взлета с авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца, юго-восток страны) для патрулирования. Якобы в это время самолет находился в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура-Доброджей – на удалении всего в 20 км от взлетной полосы.Однако, за 12 минут истребитель МиГ-21способен пролететь минимум 200 км, достичь украинской границы и, к примеру, попасть под "дружественный огонь" ВСУ (которым натовцы неосторожно доверили "Стингеры"). Такой вариант развития событий напрашивается еще и потому, что спасательный вертолет IAR-330 Puma тоже упал, совершенно внезапно, якобы в 11 километрах от аэродрома. Причем место падения истребителя МиГ-21 Lancer и летчик– пока не найдены, а погода близ Констанцы 2 – 3 марта вполне нормальная, летная: переменная облачность, ветер 3 – 8 метров в секунду, температура воздуха от –1 до +4 °C.Два летательных аппарата за одну ночь случайно разбиваются в окрестностях авиабазы – это слишком странно, невероятно. Надо бы ВВС Румынии придумать более правдоподобную версию происшествия, а лучше найти и показать самолет.Вертолет IAR-330 Puma сам по себе имеет ударные модификации, и семеро погибших румынских военнослужащих (многовато для спасательной команды) могли выполнять самостоятельную задачу (спецназ, ДРГ) на украинском направлении.Вот, еще одна географическая привязка. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что на Украине построены две биологические военные лаборатории США для разработки патогенов – в Киеве и Одессе, поэтому Пентагон очень сильно озабочен судьбой химических и биологических объектов."Пума" с группой диверсантов могла лететь для уничтожения военной биолаборатории США в Одессе, замести следы преступления, распылить биологическое оружие и "перевести стрелки" на Россию. Вариантов может быть множество.Вертолет оснащен передовыми системами радиоэлектронной борьбы. Потолок – 6000 метров. Максимальная скорость 276 км/час. Радиус действия – 300 км, может летать без посадки почти четыре часа. Надежная машина, и очень странная ночь со 2-го на 3-е марта.Прямо или косвенно, "парность случая" в румынских ВВС подтверждает актуальность российской рекомендации "партнерам" – держаться на безопасном расстоянии от украинской территории до завершения спецоперации демилитаризации и денацификации. Тайная или явная помощь НАТО украинскому режиму может лишь увеличить количество жертв в подразделениях ВСУ и отрядах иностранных наемников, а также создать угрозы летательным аппаратам альянса в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Если за пару десятилетий Украина сумела распродать огромное количество вооружений СССР, то ПЗРК "Стингер" (мечта террориста) разойдутся влет, как горячие пирожки.И последнее. МИД РФ сегодня еще раз напомнил, что специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, европа, румыния, нато, аналитика