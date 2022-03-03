https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/tovarooborot-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-za-dva-mesyatsa-sostavil-pochti-5-milliardov-rubley-1037915998.html
Товарооборот между Абхазией и Россией за два месяца составил почти 5 миллиардов рублей
Товарооборот между Абхазией и Россией за два месяца составил почти 5 миллиардов рублей
По итогам прошлого года общий товарооборот составил почти 36 миллиардов рублей, из них более 29 миллиардов приходилось на импортные товары. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T17:53+0300
2022-03-03T17:53+0300
2022-03-03T17:53+0300
в абхазии
таможня
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696050_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_47c3b5c1ed988de9ad07dbd1f208c7fb.jpg
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Общий объем товарооборота между Абхазией и Россией за первые два месяца 2022 года составил 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.На встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб председатель Таможенного комитета Отар Хеция и его заместитель Аляс Лабахуа сообщили о том, что товарооборот за январь и февраль на 410 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году выросли показатели и экспорта, и импорта. Стоимость завезенных в республику товаров составила 3,6 миллиарда рублей, что на 365 миллионов больше, чем в прошлом году, а стоимость экспортной продукции в этом году выросла на 45 миллионов рублей и составила 1,13 миллиарда. В ходе совещания Александр Анкваб подчеркнул необходимость усовершенствования процедур таможенного контроля, так как резкое ухудшение внешнеполитической обстановки может стать причиной осложнения экономической ситуации в стране и скажется на объемах товарных поступлений в республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-2021-goda-1037011764.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/v-kabmine-obsudili-mekhanizmy-reagirovaniya-na-rost-toplivnykh-tsen-1037542457.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696050_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_01c922fa851a94572c3d7973b76b8c9b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, новости, экономика
Товарооборот между Абхазией и Россией за два месяца составил почти 5 миллиардов рублей
Подписаться на
По итогам прошлого года общий товарооборот составил почти 36 миллиардов рублей, из них более 29 миллиардов приходилось на импортные товары.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Общий объем товарооборота между Абхазией и Россией за первые два месяца 2022 года составил 4,7 миллиарда рублей, сообщает
пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.
На встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб председатель Таможенного комитета Отар Хеция и его заместитель Аляс Лабахуа сообщили о том, что товарооборот за январь и февраль на 410 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам руководителей ГТК, плановые показатели ведомству удалось перевыполнить - при плане в 275 миллионов рублей фактический объем таможенных платежей за указанный период составил 330,3 миллиона.
В 2022 году выросли показатели и экспорта, и импорта. Стоимость завезенных в республику товаров составила 3,6 миллиарда рублей, что на 365 миллионов больше, чем в прошлом году, а стоимость экспортной продукции в этом году выросла на 45 миллионов рублей и составила 1,13 миллиарда.
В ходе совещания Александр Анкваб подчеркнул необходимость усовершенствования процедур таможенного контроля, так как резкое ухудшение внешнеполитической обстановки может стать причиной осложнения экономической ситуации в стране и скажется на объемах товарных поступлений в республику.