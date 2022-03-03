https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/tovarooborot-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-za-dva-mesyatsa-sostavil-pochti-5-milliardov-rubley-1037915998.html

Товарооборот между Абхазией и Россией за два месяца составил почти 5 миллиардов рублей

Товарооборот между Абхазией и Россией за два месяца составил почти 5 миллиардов рублей

По итогам прошлого года общий товарооборот составил почти 36 миллиардов рублей, из них более 29 миллиардов приходилось на импортные товары. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T17:53+0300

2022-03-03T17:53+0300

2022-03-03T17:53+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Общий объем товарооборота между Абхазией и Россией за первые два месяца 2022 года составил 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.На встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб председатель Таможенного комитета Отар Хеция и его заместитель Аляс Лабахуа сообщили о том, что товарооборот за январь и февраль на 410 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году выросли показатели и экспорта, и импорта. Стоимость завезенных в республику товаров составила 3,6 миллиарда рублей, что на 365 миллионов больше, чем в прошлом году, а стоимость экспортной продукции в этом году выросла на 45 миллионов рублей и составила 1,13 миллиарда. В ходе совещания Александр Анкваб подчеркнул необходимость усовершенствования процедур таможенного контроля, так как резкое ухудшение внешнеполитической обстановки может стать причиной осложнения экономической ситуации в стране и скажется на объемах товарных поступлений в республику.

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