https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/glava-magate-zayavil-o-gotovnosti-otpravitsya-v-chernobyl-1037931456.html

Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль

Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль

Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских военных 24 февраля, между военными двух стран была достигнута договоренность о совместном обеспечении... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T14:24+0300

2022-03-04T14:24+0300

2022-03-04T14:29+0300

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности отправиться в Чернобыль для обеспечения ядерной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Гросси.Глава агентства по атомной энергии заявил, что инцидент на Запорожской АЭС вынуждает МАГАТЭ начать действовать, и добавил, что Украина направляла в организацию запрос с просьбой о помощи. Рафаэль Гросси добавил, что если поездка будет согласована, то состоится после его запланированного визита в Тегеран, который пройдет в эти выходные. Ранее МАГАТЭ заявляла, что будет круглосуточно мониторить ситуацию на Запорожской АЭС, назвав ее "серьезной".Ранее Министерство обороны России заявляло о провокациях со стороны ВСУ, целью которых было вынудить российских военных обстрелять Запорожскую атомную электростанцию. В результате действий украинских военных в учебно-тренировочном корпусе за территорией станции начался пожар, который удалось ликвидировать. По сообщению Минобороны, что персонал атомной электростанции работает в штатном режиме, радиоактивный фон отслеживается и не превышает пределов нормы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/nato-planirovala-razvyazat-tretyu-mirovuyu-voynu-zayavil-eks-premer-ukrainy-1037927618.html

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