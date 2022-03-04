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Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль
Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль
Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских военных 24 февраля, между военными двух стран была достигнута договоренность о совместном обеспечении... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T14:24+0300
2022-03-04T14:24+0300
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности отправиться в Чернобыль для обеспечения ядерной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Гросси.Глава агентства по атомной энергии заявил, что инцидент на Запорожской АЭС вынуждает МАГАТЭ начать действовать, и добавил, что Украина направляла в организацию запрос с просьбой о помощи. Рафаэль Гросси добавил, что если поездка будет согласована, то состоится после его запланированного визита в Тегеран, который пройдет в эти выходные. Ранее МАГАТЭ заявляла, что будет круглосуточно мониторить ситуацию на Запорожской АЭС, назвав ее "серьезной".Ранее Министерство обороны России заявляло о провокациях со стороны ВСУ, целью которых было вынудить российских военных обстрелять Запорожскую атомную электростанцию. В результате действий украинских военных в учебно-тренировочном корпусе за территорией станции начался пожар, который удалось ликвидировать. По сообщению Минобороны, что персонал атомной электростанции работает в штатном режиме, радиоактивный фон отслеживается и не превышает пределов нормы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html
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Глава МАГАТЭ заявил о готовности отправиться в Чернобыль
14:24 04.03.2022 (обновлено: 14:29 04.03.2022) Подписаться на
Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских военных 24 февраля, между военными двух стран была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага атомной электростанции.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности отправиться в Чернобыль для обеспечения ядерной безопасности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-конференцию Гросси.
"Это не мой мандат, я не от Совбеза ООН, я не генсекретарь ООН, я не самоназначенный посредник", – отметил Гросси, подчеркнув, что поездка не связана с политическими аспектами сложившегося кризиса.
Глава агентства по атомной энергии заявил, что инцидент на Запорожской АЭС вынуждает МАГАТЭ начать действовать, и добавил, что Украина направляла в организацию запрос с просьбой о помощи.
Рафаэль Гросси добавил, что если поездка будет согласована, то состоится после его запланированного визита в Тегеран, который пройдет в эти выходные.
Ранее МАГАТЭ заявляла, что будет круглосуточно мониторить ситуацию на Запорожской АЭС, назвав ее "серьезной".
Ранее Министерство обороны России заявляло о провокациях со стороны ВСУ, целью которых было вынудить российских военных обстрелять Запорожскую атомную электростанцию.
В результате действий украинских военных в учебно-тренировочном корпусе за территорией станции начался пожар, который удалось ликвидировать. По сообщению Минобороны, что персонал атомной электростанции работает в штатном режиме, радиоактивный фон отслеживается и не превышает пределов нормы.