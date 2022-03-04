https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/mchs-abkhazii-obyavilo-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-zhiteley-donbassa-1037936595.html

МЧС Абхазии объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

МЧС Абхазии объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Сформировать первую партию груза планируется в течение нескольких дней, затем гумпомощь отвезут в ДНР и ЛНР. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T17:55+0300

2022-03-04T17:55+0300

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии в пятницу 4 марта объявило сбор гуманитарной помощи для жителей воюющего Донецкой и Луганской народных республик.Сформировать первую партию груза планируется в течение нескольких дней, проинформировал глава спасательного ведомства."Будем принимать нескоропортящиеся продукты, консервы, картофель, сахар, пшеничные изделия, макароны и так далее. Что касается одежды, будем принимать как новую, так и ношенную, но в нормальном состоянии, чтобы можно было предложить людям", - отметил глава МЧС Абхазии.Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства Абхазии в Донецк и Луганск. Сбор гуманитарной помощи производится круглосуточно и без выходных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая от ВСУ населенные пункты, об оккупации Украины речь не идет.В Абхазии уже неделю находятся более 100 беженцев из Донбасса, они размещены в сухумской гостинице "Айтар".

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