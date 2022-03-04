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МЧС Абхазии объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса
МЧС Абхазии объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Сформировать первую партию груза планируется в течение нескольких дней, затем гумпомощь отвезут в ДНР и ЛНР. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T17:55+0300
2022-03-04T17:55+0300
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии в пятницу 4 марта объявило сбор гуманитарной помощи для жителей воюющего Донецкой и Луганской народных республик.Сформировать первую партию груза планируется в течение нескольких дней, проинформировал глава спасательного ведомства."Будем принимать нескоропортящиеся продукты, консервы, картофель, сахар, пшеничные изделия, макароны и так далее. Что касается одежды, будем принимать как новую, так и ношенную, но в нормальном состоянии, чтобы можно было предложить людям", - отметил глава МЧС Абхазии.Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства Абхазии в Донецк и Луганск. Сбор гуманитарной помощи производится круглосуточно и без выходных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая от ВСУ населенные пункты, об оккупации Украины речь не идет.В Абхазии уже неделю находятся более 100 беженцев из Донбасса, они размещены в сухумской гостинице "Айтар".
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МЧС Абхазии объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса
17:55 04.03.2022 (обновлено: 17:57 04.03.2022) Подписаться на
Сформировать первую партию груза планируется в течение нескольких дней, затем гумпомощь отвезут в ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии в пятницу 4 марта объявило сбор гуманитарной помощи для жителей воюющего Донецкой и Луганской народных республик.
"В соответствии с поручением президента, чтобы поддержать жителей двух донбасских республик, мы будем принимать гуманитарную помощь – это одежда, продукты питания, бытовая химия. Сначала направимся в освобожденные районы Луганской народной республики, а затем в Донецкую народную республику", - рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.
Сформировать первую партию груза планируется в течение нескольких дней, проинформировал глава спасательного ведомства.
"Будем принимать нескоропортящиеся продукты, консервы, картофель, сахар, пшеничные изделия, макароны и так далее. Что касается одежды, будем принимать как новую, так и ношенную, но в нормальном состоянии, чтобы можно было предложить людям", - отметил глава МЧС Абхазии.
Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства Абхазии в Донецк и Луганск. Сбор гуманитарной помощи производится круглосуточно и без выходных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая от ВСУ населенные пункты, об оккупации Украины речь не идет.
В Абхазии уже неделю находятся более 100 беженцев из Донбасса, они размещены в сухумской гостинице "Айтар".