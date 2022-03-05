https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/neadekvatnost-zapada-rabotaet-na-rossiyu-1037942738.html

Неадекватность Запада работает на Россию

Неадекватность Запада работает на Россию

Запад не знает, что делать с Россией — и с меняющимся прямо на наших глазах миром тоже, пишет Петр Акопов для РИА Новости. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T10:20+0300

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Запад не знает, что делать с Россией — и с меняющимся прямо на наших глазах миром тоже, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Последствия взрыва "атомной бомбы" финансово-экономических санкций, направленного вроде как на Россию, еще не осознаются атлантическими элитами — почти никто не хочет думать о том, что взрывная волна ударит по всей мировой системе, лишив Запад контроля над ней. Но понимание того, что одними санкциями Россию не сломить, уже есть — как и осознание бесплодности надежд на бунт недовольного населения. Впрочем, не у всех — есть еще те, кто верит в то, что русские решат сами покончить самоубийством.Поэтому друг и наследник Джона Маккейна, сенатор Линдси Грэм, просто призвал русских убить Путина — ну да, а что еще остается, если другие способы борьбы с Россией не дают необходимого эффекта:"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Единственный способ, которым это может закончиться, — это чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу".Искренняя вера англосаксонской элиты в то, что она руководит богоизбранной нацией, имеющий право на мировое господство, а все ее противники — это исчадия ада, давно уже оказывает плохую услугу ей самой: она не понимает, с кем имеет дело и как обстоят дела в мире. То есть не просто не признает наличие у России национальных интересов, не просто не хочет видеть реальных русских, а предпочитает жить в мире собственных фантазий и иметь дело с мифической Россией. Отсюда и искреннее удивление: как же так, почему русские поддерживают Путина, разве они не видят того, что видим мы?Не стоит особо негодовать по поводу подобных высказываний и призывов — да и о том, что глобальные соцсети наполнены призывами к российским гражданам выходить на улицы и протестовать, свергать власть. Наоборот, все это говорит лишь о том, насколько западные элиты не понимают нас, о том, насколько не отдают себе отчет, что своей "агитацией и пропагандой" лишь сплачивают и мобилизуют наш народ. И самое главное — что искаженное восприятие мешает им принимать грамотные решения и просчитывать последствия собственных шагов.И это касается не только России — точно так же англосаксонская элита уже не понимает и не чувствует остальной мир.Иначе она не взорвала бы "атомную бомбу" антироссийских санкций — если бы понимала, как это будет воспринято остальным миром и к каким последствиям это приведет уже через пару ходов (то есть после того, как многие будут вынуждены подчиниться западным ограничениям).Иначе бы она не пыталась уговорить многие крупные и влиятельные страны "Большой двадцатки", например Индию и Турцию, присоединиться к антироссийским санкциям. Потому что понимала бы саму суть их внешнеполитической стратегии — то, что эти страны стремятся увеличить свой геополитический вес в качестве самостоятельных игроков, а не младших партнеров Запада.Иначе бы она не пыталась так глупо вести себя сейчас с Китаем — одновременно и призывая его отвернуться от России, и разыгрывая тайваньскую карту. Потому что понимала бы, что первое невозможно (ибо не отвечает китайским интересам), а второе бьет по американским же возможностям в игре с КНР.В пятницу бывший госсекретарь Майк Помпео призвал немедленно признать независимость Тайваня, причем сделал это в ходе посещения острова. Понятно, что Помпео сейчас не официальное лицо — но и нынешняя администрация явно стремится "подразнить дракона".Штаты боятся нападения Китая на Тайвань и хотят избежать его потери, как в случае с Украиной? Поэтому и говорят о том, что нужно, нет, конечно, не признавать — но обеспечить дополнительные гарантии защиты острова от китайской агрессии? Но все это пропаганда и самообман: в реальности Штаты не могут сохранить Тайвань в своей орбите даже в среднесрочной перспективе.Не потому, что Китай собирается завоевать его силой: Пекин неминуемо вернет остров в состав страны мирным путем (через опробованную на Гонконге схему "одна страна — две системы"). Да, это произойдет не завтра и не через пять лет — но тогда, когда Китай обеспечит себе военное преимущество в прибрежных водах. То есть сможет гарантированно не подпускать американцев к своему и тайваньскому побережью. Именно понимание неизбежности этого и злит Штаты. И те, кто не хочет считаться с реальностью, выступают с предложениями "немедленно признать Тайвань". Зачем они это делают?Одни просто по скудоумию, то есть вере в то, что США могут вечно препятствовать воссоединению Китая и Тайваня, сдерживая КНР по всему периметру в Тихоокеанском регионе. Тут даже комментировать нечего — это просто нереально уже в среднесрочной перспективе.Вторые — сознательно стремясь спровоцировать конфликт или приблизить его. Потому что признание независимости Тайваня это вторая геополитическая "атомная бомба", сравнимая по своим последствиям с уже взорванной в виде антироссийских санкций. Признание Тайваня автоматически приведет к тому, что Пекин разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном. И постепенно начнется финансово-экономическая война двух главных мировых экономик.Но, учитывая уже объявленную Западом России тотальную финансово-экономическую войну, все превратится в войну экономик Востока и Запада.Понятно, что прямо сейчас в Вашингтоне этого не хотят — США все еще надеются сколотить некое подобие единого фронта против Поднебесной. Более того, в нынешних условиях конфронтации с Россией англосаксам категорически не нужен второй фронт против Китая, даже финансово-экономический.Но зачем же тогда они сейчас провоцируют Китай на тайваньском направлении? Затем же, зачем верят в реальность широкой антикитайской коалиции, причем не только идеологической ("саммит за демократию"), но и геополитической (QUAD с участием Индии). Отрыв от реальности, неправильная оценка собственных возможностей и намерений противника (некоторые в Вашингтоне действительно не исключают китайского удара по Тайваню "прямо сейчас") — все вместе это приводит к заявлениям о необходимости "скорейшего признания".И это само по себе не укрепляет, а ослабляет американскую позицию: в Пекине видят, что Штаты провоцируют его тайваньской картой. И одновременно наблюдают за тем, как англосаксы командуют европейской экономикой, обрубая ее связи с Россией — то есть завтра они смогут сделать то же самое со связями ЕС и Китая? Но при этом в Пекине видят и то, как Запад наносит необратимый ущерб своим позициям в мировой финансовой системе, то есть вредит сам себе.Что остается думать китайским руководителям? Что атлантисты неадекватны, что они не понимают, что делают. И тут выходит Линдси Грэм с призывом "убить Путина", а Помпео — с требованием признать Тайвань, окончательно подтверждая китайские сомнения в реализме англосаксов.Мы имеем дело с неадекватным и во многом именно поэтому и уходящим гегемоном. И нам, и китайцам надо просто спокойно делать свое дело и идти к намеченной цели — и по отдельности, и вместе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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