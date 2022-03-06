https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/khudozhnik-arkhitektor-i-stroitel-prizvanie-i-zhizn-igorya-tsimintiya-1037949633.html

Художник, архитектор и строитель: призвание и жизнь Игоря Циминтия

Художник, архитектор и строитель: призвание и жизнь Игоря Циминтия

Выставка картин художника и архитектора Игоря Циминтия проходит в эти дни в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T11:51+0300

2022-03-06T11:51+0300

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в абхазии

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О том, какие работы представил художник и архитектор из Гудауты Игорья Циминтия на своей третьей по счету выставки, как послевоенные трудности повлияли на его творчество, почему он не считает себя профессионалом и к чему стремится, а также какое впечатление картины из под пера Циминтия произвели на посетителей, читайте в материале Sputnik.Путь художникаВ Гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 4 марта открылась третья по счету персональная выставка картин художника и архитектора Игоря Циминтия.Экспозиция была запланирована еще в начале февраля, но из-за того, что тогда несколько сотрудников музея заболели коронавирусом, ее пришлось перенести, что стало хорошим поводов приурочить культурное событие ко Дню установления советской власти в Абхазии, который ежегодного отмечается 4 марта.Игорь Циминтия представил почти полсотни работ, написанных с 1994 года по наши дни. Конечно же, это далеко не все его картины. По словам автора, за неполные три десятка лет творчества он написал более тысячи полотен. Почти все они распроданы.По рассказу автора, живописью он увлекся еще в детстве, и это искусство сопутствует ему всю его жизнь. Все началось со школьных стенгазет, агитационных плакатов и боевых листков в Советской армии. За масляные краски Циминтия взялся лишь в 1994 году после окончания войны в Абхазии.Новое амплуа не просто помогало художнику коротать время, а также стало основным источником заработка. Циминтия признался, что еще несколько лет после войны именно живопись приносила в дом деньги.На первых масляных картинах художник изобразил венецианские мотивы. Копия одной из них под названием "Свидание" представлена на выставке в музее. Выбор такой тематики был не случайным. Художник не скрывает свое особое отношение к итальянскому городу на воде, где он никогда не был, но всегда мечтал посетить."Моя мечта постоять на пленэре в Венеции. Прежде всего, как строителя, она привлекает меня своей удивительной архитектурой, водные глади и отражающиеся в них пейзажи притягивают, как художника", - сказал он.Свою первую картину Игоря Циминтия продал примерно за пять тысяч рублей в 1995 году. Ее купили в художественном салоне в Сухуме.Труд и работа над собой"Палитру" выставки составили картины из личной коллекции Циминтия и его работ, находящихся в коллекции клиентов. В основном эта морские и горные пейзажи, анималистика и натюрморты.При входе в выставочный зал музея взгляд сразу падает на картину с зебрами в черно-белых тонах. Пожалуй, это единственная полотно, во время работы над которым автор остановился всего на паре оттенков. Все остальные без исключения 43 полотна написаны насыщенными яркими цветами и детализированы, будь то пейзаж, натюрморт или портреты.Художник не скрывает, что многие из его холстов – это реплика картин или фотографий, которые привлекли его внимание в интернете или на экране телевизора. Например, тех же зебр он увидел в рекламном ролике одного из производителей мобильных телефонов.В оценке своего творчества Игорь Циминтия скромен. Он редко бывает доволен результатом и профессиональным художником себя не считает. По его мнению, он мог бы лучше.Работа по изучению техники живописи, новых методик и цветоведения Циминтия не прекращает. При этом он уверен, что душевное состояние и настроение также играют важную роль в этом виде искусства.Циминтия по опыту знает, что в позитивном расположении духа, когда мысли не забиты переживаниями и тревогами, картины получаются лучше и быстрее. Порой, отметил он, на создание одного полотна требуется не больше суток, но, если все эти условия не соблюдены, то не всегда удается уложиться даже в три дня.Когда картина готова, художник находит для нее место на стене у себя дома. Главные его критики – это члены семьи. По их реакции он определяет, насколько удачным вышел холст."Сначала я сам внимательно изучают работу и, если нахожу ошибки, то переделываю. Это гораздо сложнее, чем писать с чистого лица. Интересуюсь мнением семьи. Мне очень важно их мнение. Определяю результат по их первой реакции. Если оно сдержанное, значит, ничего особенного. Если срабатывает эффект "вау", то все хорошо", - рассказал Циминтия.Художник добавил, что на критику со стороны он никогда не обижается. Напротив, это стимулирует его и позволяет расширить грани возможности.Художник также поделился, что в его практике было несколько случаев, когда картина не удавалась. Он их закрашивал, и на полотне появлялись новые образы.Выделить для себя какую-то определенную картину художник не может. Каждая из них близка его сердцу и по-своему дорога. Расставаться с ними с годами становится все сложнее."Раньше я получал удовольствие, когда дарил свои картины, но с годами они даются труднее и мне тяжелее с ними расставаться. Зрение уже подводит", - признался автор.Игорь Циминтия старается находить время для выездов на пленэры и черпать вдохновение в горах, лесах и на берегу моря. При этом он пишет картины и по мотивам исторических событий. К примеру, картина "Лыхнынское восстание" была самой большой из всех представленных на выставке работ. С ней у него связана своя история.Три года назад оригинал этого полотна автора Виктора Щеглова в удручающем состоянии он нашел в складском помещении Лыхнынской школы, которую фирма Циминтия ремонтировала."На ней изображено восстание в селе Лыхны 1866 года, когда абхазские крестьяне оскорбились тем, что русские военачальники освободили их от крепостного права, так как они никогда не были крепостными. Я ее отмыл, отреставрировал, и она сейчас весит в той школе. Мои друзья из того, что села попросили написать для их "апацхи" такую же картину. Правда, моя работа на 20 сантиметров меньше оригинала и намного ярче в красках", - рассказал он.Работа над этой картиной заняла около одной недели, и заказчики остались довольны, добавил художник.Игорь Циминтия ставит перед собой цель довести, насколько это возможно, до совершенства свои навыки в живописи. По его скромным оценкам, пока он успел преодолеть чуть половины этого пути.Экспозицию разбили в выставочном зале музея, построенном самим Циминтия. Он был прорабом строительной компании, которая занималась возведением нового здания по Инвестпрограмме.Несмотря на то, что архитектурный проект принадлежал не ему, здание музея ему нравится.Помимо живописи и строительства Игорь Циминтия также испытывает слабость к бильярду. Выяснилось, что ко всему прочему он еще и профессиональный бильярдист.Оценка посетителейВ день открытия выставку посетило несколько десятков человек. Каждого из них Игорь Циминтия лично приветствовал, так как малознакомых ему людей было немного. Педагог абхазского языка гудаутской средней школы №2 Римма Барциц подчеркнула, что увиденные картины произвели на нее приятное впечатление, и она получила эстетическое удовольствие."Возможно, имя автора этих работ еще не столь известно в масштабах страны, но жители Гудауты, конечно же, о нем знают. Для нас это большое воодушевление. Я убедилась, что Игорь Циминтия талантливый человек. Особенно мне понравились картины с цветами. Они словно живые", - поделилась она.Сотрудник Абхазского научного института Алхас Капш выразил свое мнение в книге отзывов. По его словам, в книге той он написал о том, что ему запали в душу полотна с изображением морских пейзажей."Пейзажи, связанные с водой – мои любимые. Здесь очень много перекатов разных водопадов, рек и морские пейзажи. Мне это очень понравилось, и я отметил это в своем отзыве", - сказал Капш и пожелал автору работ дальнейших успехов.На выставке Циминтия нашлось место также для картины "Девушка на берегу", подаренной художником его родственнице, преподавателю гудаутской средней школы №1 Аиде Лакоба.Она рассказала, что полотно это хорошо вписалось в интерьер ее спальни, но ей хотелось бы увидеть у себя дома также картину "Кавказские горы", которую художник представил на персональной выставке.И.о. директора Гудаутского музея Гугуца Джикирба во время церемонии открытия выставки отметила, что за все время творческого пути Циминтия написало более 900 картин. Все они отличаются яркими цветами и большая их часть уже находится в частных коллекциях.Член Союза художников Абхазии Виталий Джения подчеркнул, что в картинах Циминтия невооруженным взглядом можно увидеть любовь, теплоту автора к Абхазии и природе.Он также предложил автору выставки подать заявку на вступление в "Союз художников Абхазии".Художник и скульптор Руслан Пандария признался, что ему приятно побывать на подобном событии в период пандемии, когда происходит не так много культурных мероприятий.Что касается самих картин Циминтия, по словам Пандария, они наполнены жизненной энергией и яркими красками, что придает людям хорошее настроение и наполняет оптимизмом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/den-ustanovleniya-sovetskoy-vlasti-otmetili-v-gudaute-1037925317.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/kraski-zhizni-vystavka-kartin-igorya-tsimintiya-otkrylas-v-gudaute-1037931622.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/kraski-zhizni-vystavka-kartin-igorya-tsimintiya-otkrylas-v-gudaute-1037931622.html

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культура, искусство, общество, художники, гудаута