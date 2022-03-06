https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/nestabilnyy-rynok-zhiteli-abkhazii-vozmutilis-rostom-tsen-na-nefteprodukty-1037961555.html

Нестабильный рынок: жители Абхазии возмутились ростом цен на топливо

Нестабильный рынок: жители Абхазии возмутились ростом цен на топливо

Десятки людей собрались у площади Свободы в Сухуме, чтобы выразить свое недовольство повышением цен на нефтепродукты. С ними встретились вице-премьер, министр... 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T14:35+0300

2022-03-06T14:35+0300

2022-03-06T15:49+0300

в абхазии

топливо

бензин

общество

цены

экономика

импорт

абхазия

нефтепродукты

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О том, какие требования озвучили собравшиеся, как в правительстве объясняют рост цен на бензин, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Сария Кварацхелия, Асмат ЦвижбаНедовольные поднятием цен на нефтепродукты автовладельцы Абхазии стали собираться у площади Свободы в Сухуме с 10:00 утра в воскресенье 6 марта. С самого начала они отметили, что акция не носит политический характер, а сами они пришли на площадь, чтобы озвучить свои требования к правительству, чтобы оно объяснило, по какому принципу происходит ценообразование на топливо, а также показало контракты на поставку нефтепродуктов и документы, подтверждающие, какие расходы затрачиваются на логистику, чтобы "все убедились в том, что никто просто так не получает сверхприбыль".Собравшиеся не стали добиваться встречи с кем-либо из правительства. После того, как они озвучили свои вопросы, часть их них разошлась, а часть осталась на площади и продолжила обсуждать наболевшую тему. Но вскоре к ним присоединилась вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, которая от лица правительства пообещала ответить на все волнующие вопросы.Заложники ситуацииМинистр экономики Кристина Озган отметила, что основной фактор, влияющий на ценообразование нефтепродуктов в республике - цена, складывающаяся на российском рынке, так как весь объем продуктов поставляется из России.Она объяснила, почему цена внутри российского рынка кардинально отличается от экспортной.Министр также добавила, что к закупочной цене топлива добавляются траты на транспортировку и издержки компаний по налоговым обязательствам."Ранее правительство просто определяло верхний предел цены, а дальше компании работали в пределах этого показателя. Уже в течение года цена на рынке нефтепродуктов идет по возрастающей, ежемесячно менять решение правительства, меняя верхний предел цены не имеет смысла, потому что мы будем всегда опаздывать. Во-вторых, мы должны будем постоянно формировать подход к определению издержек компаний", - сказала она.На формирование цены также влияют весенне-палевые работы и технические правила, по которым производители должны в определенный период проводить профилактику, отметила Озган."Они закрываются на ремонт, обычно весной или летом. В этот период начинает появляться дефицит на рынке, он провоцирует рост цен. Все эти факторы влияют на ценообразование. В этой ситуации мы заложники. У нас своего рынка нефтепродуктов нет, мы напрямую зависим от российских поставщиков. Ситуация сложная, но я хочу, чтобы вы понимали, мы абсолютно адекватно реагируем на ситуацию", - сказала она.Кристина Озган заверила собравшихся, что правительство Абхазии не преследует интересы коммерческих организаций."Отнюдь это не так. Это легко проверить. Речь идет о том, что мы определили трех участников рынка. Первые - те, что большим оптом завозят топливо в Абхазию, вторые - мелкие оптовики, которые реализуют топливо и третьи - розница. Соответственно, по каждой категории применена минимальная надбавка, позволяющая работать, а самое главное, почему мы вынуждены так оперативно решать и не ограничивать пределом, если мы не пойдем на такие меры, в республике будет дефицит. Для того, чтобы закупать топливо необходимы средства. Топливо отпускается любому поставщику только по 100-процентной оплате. И в данной ситуации правительство вынуждено было пойти на такую непопулярную меру", - сказала министр.Собравшиеся задали вопрос, почему бензин в Абхазии не дешевеет и тогда, когда на крупных сырьевых биржах России, по сообщениям СМИ, цена на топливо падает. На это Озган ответила, что в Абхазии пока нет механизма, который автоматически регулировал бы цены, однако сейчас уже в правительстве рассматривается механизм, который позволил бы автоматически менять цены в зависимости от стоимости топлива у закупщика."Есть понятие периода приобретения товара. Механизм, который мы сейчас предусмотрели, позволит нам автоматически идти на снижение, если цена будет меняться. Вот индекс, если он идет наверх, то наша надбавка будет идти на верх. Если цена пойдет вниз, то наша надбавка применяется по уровню закупочной стоимости, она вынуждена пойти вниз. Чем этот механизм лучше? Он будет автоматически регулировать процесс при содействии контролирующих органов. Этот механизм будет давать возможность оперативно регулировать цены на топливо", - пояснила Озган.В Осетии дешевле, чем в АбхазииЕще один вопрос, который волновал собравшихся, – почему топливо в Южной Осетии дешевле, чем в Абхазии.На это министр экономики ответила, что в соседней закавказской республике объемы нефтепродуктов совершенно отличаются от абхазских, к тому же логистика там более упрощена."Там всего 10 тысяч тонн и там единственный поставщик - "Роснефть", они работают с предприятием, непосредственно работающим в Северной Осетии. У нас разные поставщики и абсолютно разные объемы. Рынок поставщиков в Абхазии не является монополией. У нас сегодня любой человек, имеющий возможности, может быть участником рынка. Здесь ограничений по участникам рынка нет. В данной ситуации та цена, которая складывается в Российской Федерации, напрямую влияет на рынок в Республике Абхазия. У нас другого источника поступления нефтепродуктов нет. Если цена уйдет вниз, то у нас на это безусловно отреагируют. Мы в данном случае применяем надбавки исключительно в зависимости от закупочной стоимости", - добавила Озган.Министр экономики предложила выбрать представителей, которые от лица собравшихся придут в правительство. Она обещала объяснить автовладельцам калькуляцию, по которой складывается ценообразование на нефтепродукты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ozgan-rekomendovala-splanirovat-postavki-topliva-chtoby-ne-dopustit-defitsita-1037877933.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/v-kabmine-obsudili-mekhanizmy-reagirovaniya-na-rost-toplivnykh-tsen-1037542457.html

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топливо, бензин, общество, цены, экономика, импорт, абхазия, нефтепродукты