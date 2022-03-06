https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/v-shage-ot-vtorogo-chernobylya-1037955807.html

В шаге от второго Чернобыля

В шаге от второго Чернобыля

Подразделения российской армии установили полный контроль над Запорожской АЭС в городе Энергодаре. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T10:20+0300

2022-03-06T10:20+0300

2022-03-06T10:21+0300

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Украинские СМИ пытались отрицать этот факт, но точку в привычной для Киева лживой риторике поставил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщивший, что его организация получила официальное письмо от России о том, что станция работает в штатном режиме и радиационный фон на месте находится в пределах нормы.Однако заявлений Гросси никто не услышал, потому что информационный эфир был целиком занят действующим президентом Украины Зеленским, в манере лучших трагических постановок пугавшим мир "второй чернобыльской катастрофой", которая уже практически случилась по вине России. Это утверждение тут же подхватили западные партнеры. Например, представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд с высокой трибуны еще сильнее усугубила растущую панику словами о том, что мир едва избежал ядерной катастрофы.Оба выступления оперируют исключительно политически мотивированными эмоциями, а никак не фактами. И Зеленский, и Гринфилд имеют доступ к любой профильной информации и консультациям специалистов-атомщиков, а потому совершенно точно знали, что ни Запорожской АЭС, ни тем более планете ничего не угрожало.Начнем с того, что на территории станции горел не сам энергоблок, а отдельно стоящее здание учебно-тренировочного комплекса, и не целиком, а лишь пара помещений. Во-вторых, самому энергоблоку и заключенным в его бетонные недра реакторам ничего не могло угрожать в принципе.Среднестатистический обыватель, не сведущий в тонкостях устройства атомной электростанции, зачастую воспринимает АЭС как эдакую кастрюлю, где под крышкой кипит страшный бульон, и стоит лишь пробить тонкую стенку, как в мир хлынет радиоактивный ужас.Мнение это совершенно ошибочное.Начнем с того, что ЗАЭС — это детище советской научно-технической мысли, и станция всегда отвечала самым жестким требованиям промышленной безопасности. При этом электростанция в Энергодаре еще и весьма молода, особенно если сравнивать ее, скажем, с французскими или американскими коллегами. Первый энергоблок был включен в сеть в 1984-м, а последний — в 1995 году, шесть блоков станции делают ее самым мощным атомным объектом на территории Европы. На месте установлены и работают надежные водно-водяные реакторы ВВЭР-1000 совокупной нетто-мощностью 5,7 гигаватта. "Тысячники" были разработаны Курчатовским институтом и опытно-конструкторским бюро "Гидропресс", их выпуск был налажен на волгодонском предприятии "Атоммаш" и "Ижорских заводах", что в городе Колпино. Реакторы тысячной серии, где в качестве топлива применяется слабообогащенный по 235-му изотопу диоксид урана, это самые массовые на сегодняшний день атомные энергетические установки. На данный момент в мире безаварийно эксплуатируются сразу тридцать семь ВВЭР-1000 и еще два прямо сейчас строятся в Индии и Иране.Мы не просто так сделали отступление и упомянули цифры и статистику.На ректорах серии ВВЭР реализована четырехбарьерная система безопасности, препятствующая проникновению ионизирующих излучений и радиоактивных веществ во внешнюю, то есть окружающую, среду.Первый барьер — это так называемая топливная матрица, которая удерживает форму топливной таблетки и препятствует попаданию продуктов деления под оболочку тепловыделяющих элементов. Упомянутая оболочка — это второй рубеж защиты, она устраняет опасность попадания радиоактивных материалов в теплоноситель (воду) главного контура. Оболочка выполнена из коррозионно-устойчивого циркония ядерной чистоты.Корпус реактора, который является третьим барьером, препятствует попаданию продуктов распада непосредственно в герметичный зал энергоблока. Корпус выполнен из сверхпрочной стали толщиной 20 сантиметров. Непосредственно под реактором в специальной шахте устанавливается ловушка расплава, ее задача — не дать в случае аварии протечь расплавленной радиоактивной массе из активной зоны и попасть в грунт.Далее идет четвертый барьер, так называемый контайнмент. По сути, это внешние стены и купол энергоблока, выполненные из специального бетона такой толщины, что даже если в случае невероятного стечения обстоятельств первых три барьера защиты будут пробиты, вся радиоактивная начинка останется внутри строения и не попадет наружу.Для понимания степени устойчивости здания реакторного зала приведем ряд фактов.Контайнмент гарантированно сохраняет свою герметичную целостность при землетрясениях силой до восьми баллов по шкале Рихтера. Опять же для сравнения, землетрясение 1988 года в Спитаке, унесшее жизни десятков тысяч человек, в пике своей разрушительной мощности достигало семи баллов.Стены энергоблока переживут наводнение, а также ураган или смерч со скоростью ветра до 56 метров секунду. Верхний защитный купол реакторного зала спроектирован так, чтобы выдержать прямое попадание самолета массой до 20 тонн, это немногим меньше, чем весил популярный советский лайнер Ту-134.Здание выдерживает внутреннее давление силой до пяти килограммов на квадратный сантиметр, а снаружи способно без особых проблем пережить ударную волну, создающую давление до 30 килопаскалей.Перечисленных характеристик удалось добиться благодаря применению в строительстве специального предварительно напряженного бетона, а также за счет натянутых внутри бетонной "скорлупы" металлических тросов, придающих конструкции дополнительную прочность.Помимо защиты от сугубо физического воздействия, на ВВЭР-1000 реализована сложная система предупреждения аварий. Например, в случае резкого скачка температуры внутри активной зоны (как это было в Чернобыле) на "тысячниках" предусмотрены специальные резервуары с борной кислотой, которая автоматически заливается в активную зону, прекращая цепную реакцию и поглощая нейтроны. Если в реакторном зале скопится излишнее количество взрывоопасного водорода, имеется система его удаления с одновременной рекомбинацией. Есть пассивная система отвода тепла из-под защитной оболочки, существует также спринклерная система разбрызгивания раствора борной кислоты и конденсации пара.Мы очень кратко перечислили только контуры и барьеры защиты от внешних и внутренних воздействий. Кроме того, на реакторах ВВЭР используются и другие решения, устраняющие еще и человеческий фактор. К примеру, это автоматическая система контроля радиационной обстановки (АСКРО), датчики которой ведут мониторинг радиоактивности в режиме реального времени — с постоянной передачей данных в центр контроля.Говоря простым языком, чтобы на Запорожской АЭС случилась техногенная катастрофа, несущая угрозу людям и окружающей среде, там нужно было бы взорвать атомную бомбу малой мощности, потому что все остальные методы внешнего воздействия были бы для энергоблоков как горох о стену.Команды украинских и западных политиков прекрасно знали обо всем перечисленном выше — если не в подробностях, то уж в общих чертах совершенно точно. Но умышленно пытались ввести в заблуждение весь мир и в первую очередь граждан Украины, посеяв среди них еще и панику из-за возможности получить под боком зону радиоактивного заражения. Впрочем, удивляться тут не стоит: у русофобии нет запрещенных средств и приемов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/glava-magate-zayavil-o-gotovnosti-otpravitsya-v-chernobyl-1037931456.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200418/Chernobyl-atakuet-pochemu-Kiev-v-dymu-1029927166.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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колумнисты, мнение, в мире, россия, украина