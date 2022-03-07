Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/armiya-rossii-unichtozhila-2396-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037977365.html
Армия России уничтожила 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
Армия России уничтожила 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
Целью военной спецоперации России является демилитаризация и денацификация Украины – удары наносятся только по военным объектам, не затрагивая мирное население... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T12:33+0300
2022-03-07T12:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037977005_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_0e7470d319e82c8aba5f6ab9c84f9fc6.jpg
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.По сообщению Минобороны России, силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают продвижение, беря под контроль новые населенные пункты. Так подразделения ДНР завоевали контроль над Азовом, Новотатаровкой и Мирным, а бойцы ЛНР контролируют Моляниново, Воеводовку, Кременную, Кудряшовку, Боровеньки, Пурдовку и Замуловку.Конашенков заявил, что 6 марта украинские националисты в Мариуполе использовали более 150 мирных жителей в качестве живого щита, из-за их спин обстреливая солдат Донецкой народной республики. Четверо граждан были убиты, еще пятеро ранены. Освобожденные мирные жители были вывезены бойцами ДНР в подконтрольную зону, всем им была оказана необходимая помощь.С 10:00 7 марта Вооруженные силы России объявили режим тишины. Для выхода мирных граждан из зоны боевых действий было открыто шесть гуманитарных коридоров - один из Киева в Гомель, два - из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, один из Харькова в Белгород, еще два - из Сум в Белгород и Полтаву. Информация о гуманитарных коридорах передана украинской стороне и профильных структур международных организаций – ООН, Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ. ВС России будут контролировать эвакуацию с помощью беспилотников. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. 24 февраля, в ответ на просьбы о помощи со стороны глав ДНР и ЛНР, российский лидер объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/rossiya-obyavlyaet-rezhim-tishiny-na-ukraine-s-1000-1037973445.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/iz-mariupolya-po-gumanitarnomu-koridoru-evakuirovali-150-chelovek--1037972572.html
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037977005_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d6121ac21ea8d1c0fe5c414da6b9fd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, новости, министерство обороны рф

Армия России уничтожила 2396 объектов военной инфраструктуры Украины

12:33 07.03.2022 (обновлено: 12:42 07.03.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Целью военной спецоперации России является демилитаризация и денацификация Украины – удары наносятся только по военным объектам, не затрагивая мирное население и гражданскую инфраструктуру.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

В число объектов входят 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 76 радиолокационных станции, большое количество единиц военной техники.

По сообщению Минобороны России, силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают продвижение, беря под контроль новые населенные пункты. Так подразделения ДНР завоевали контроль над Азовом, Новотатаровкой и Мирным, а бойцы ЛНР контролируют Моляниново, Воеводовку, Кременную, Кудряшовку, Боровеньки, Пурдовку и Замуловку.
Вид на город Киев - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00
08:36
Конашенков заявил, что 6 марта украинские националисты в Мариуполе использовали более 150 мирных жителей в качестве живого щита, из-за их спин обстреливая солдат Донецкой народной республики. Четверо граждан были убиты, еще пятеро ранены. Освобожденные мирные жители были вывезены бойцами ДНР в подконтрольную зону, всем им была оказана необходимая помощь.
С 10:00 7 марта Вооруженные силы России объявили режим тишины. Для выхода мирных граждан из зоны боевых действий было открыто шесть гуманитарных коридоров - один из Киева в Гомель, два - из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, один из Харькова в Белгород, еще два - из Сум в Белгород и Полтаву. Информация о гуманитарных коридорах передана украинской стороне и профильных структур международных организаций – ООН, Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ. ВС России будут контролировать эвакуацию с помощью беспилотников.
Бойцы Войск территориальной обороны Украины, военного резерва ВСУ, проходят мимо противотанковых сооружений, блокирующих улицы в центре Киева - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Из Мариуполя по гуманитарному коридору эвакуировали 150 человек
Вчера, 23:22
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. 24 февраля, в ответ на просьбы о помощи со стороны глав ДНР и ЛНР, российский лидер объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0