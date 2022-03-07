https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/armiya-rossii-unichtozhila-2396-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037977365.html

Армия России уничтожила 2396 объектов военной инфраструктуры Украины

Армия России уничтожила 2396 объектов военной инфраструктуры Украины

Целью военной спецоперации России является демилитаризация и денацификация Украины – удары наносятся только по военным объектам, не затрагивая мирное население... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T12:33+0300

2022-03-07T12:33+0300

2022-03-07T12:42+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.По сообщению Минобороны России, силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают продвижение, беря под контроль новые населенные пункты. Так подразделения ДНР завоевали контроль над Азовом, Новотатаровкой и Мирным, а бойцы ЛНР контролируют Моляниново, Воеводовку, Кременную, Кудряшовку, Боровеньки, Пурдовку и Замуловку.Конашенков заявил, что 6 марта украинские националисты в Мариуполе использовали более 150 мирных жителей в качестве живого щита, из-за их спин обстреливая солдат Донецкой народной республики. Четверо граждан были убиты, еще пятеро ранены. Освобожденные мирные жители были вывезены бойцами ДНР в подконтрольную зону, всем им была оказана необходимая помощь.С 10:00 7 марта Вооруженные силы России объявили режим тишины. Для выхода мирных граждан из зоны боевых действий было открыто шесть гуманитарных коридоров - один из Киева в Гомель, два - из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, один из Харькова в Белгород, еще два - из Сум в Белгород и Полтаву. Информация о гуманитарных коридорах передана украинской стороне и профильных структур международных организаций – ООН, Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ. ВС России будут контролировать эвакуацию с помощью беспилотников. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. 24 февраля, в ответ на просьбы о помощи со стороны глав ДНР и ЛНР, российский лидер объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/rossiya-obyavlyaet-rezhim-tishiny-na-ukraine-s-1000-1037973445.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/iz-mariupolya-po-gumanitarnomu-koridoru-evakuirovali-150-chelovek--1037972572.html

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украина, новости, министерство обороны рф