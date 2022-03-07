https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/v-preddverii-zhenskogo-prazdnika-kak-v-sukhume-gotovyatsya-k-8-marta-1037979077.html
В преддверии женского праздника: как в Сухуме готовятся к 8 Марта
В преддверии женского праздника: как в Сухуме готовятся к 8 Марта
Приближается главный женский день – 8 Марта, чтобы подойти к нему "во всеоружии", подарки для милых дам многие готовят заранее, но только не цветы, их покупают... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T15:24+0300
2022-03-07T15:24+0300
2022-03-07T15:46+0300
в абхазии
международный женский день
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Корреспондент Sputnik отправился на сухумский рынок, чтобы узнать какие цветы пользуются наибольшим спросом в канун Международного женского дня и в какую цену обойдется средний букет.Бадрак Авидзба, SputnikЦветы с поводомЦветы как символ весны и обновления остаются самым главным и распространенным подарком на 8 Марта. За день до Международного женского дня ароматные растения продают во многих местах, но самая большая концентрация продавцов и покупателей – на столичном рынке.Здесь можно выбрать цветы на любой вкус, от роз до цикламенов. Флорист, которая уже не один год занимается реализацией цветов, говорит, что основная масса покупателей приходится на праздничный день, но при этом есть и те, кто заблаговременно приобретает товар. По ее словам, в последнее время цены на цветы выросли, примерно на 20 процентов.Пройдясь по рынку, мы обнаружили, что стоимость цветов разнится, тюльпаны стоят от 80 до 100 рублей за штуку, за розы просят от 80 до 120 рублей. Есть и душистые нарциссы, их продают букетами по 300 рублей.Цветы покупают не только мужчины, но и женщины, встретившиеся нам в понедельник дамы несли цветы близким или коллегам по работе, чтобы поднять им настроение.Дополнительный выходнойДля кого-то Международный женский день – это дополнительный выходной, который можно провести с пользой. У жительницы Сухума Мадины есть традиция – каждый год 8 Марта она отправляется на Анакопийскую гору вместе с подругами."Вообще у нас и на Западе по-разному относятся к этому празднику. Мы отмечаем его как весенний, нежный, женский, домашний праздник. Поздравляем всех женщин, а там этот день символизируют с борьбой за права женщин, за равное отношение к ним. Я, если честно, как-то ровно отношусь к этому дню, для меня это дополнительный выходной, поздравляю женщин вокруг, маму, сестер, подруг", – отметила она.Журналист Анжела Кучуберия говорит, что для нее этот праздник никакой особой ценности не представляет.История Международного женского дня начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы. Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Это событие стали называть Женским днем.В 1908 году в последнее воскресенье февраля тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. Требования мало изменились: улучшение условий труда и избирательное право для женщин. Полиция разогнала демонстрацию при помощи шлангов с ледяной водой.В 1975 году, объявленном Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала проводить официально 8 марта Международный день женщин.В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днем борьбы за права женщин и международный мир ООН. С этих пор мероприятия, посвященные Дню борьбы за права женщин и международный мир ООН приурочиваются к 8 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/1037891859.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/abkhaziya-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyan-na-8-marta-1037675206.html
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международный женский день
В преддверии женского праздника: как в Сухуме готовятся к 8 Марта
15:24 07.03.2022 (обновлено: 15:46 07.03.2022) Подписаться на
Приближается главный женский день – 8 Марта, чтобы подойти к нему "во всеоружии", подарки для милых дам многие готовят заранее, но только не цветы, их покупают накануне или в сам праздник.
Корреспондент Sputnik отправился на сухумский рынок, чтобы узнать какие цветы пользуются наибольшим спросом в канун Международного женского дня и в какую цену обойдется средний букет.
Цветы с поводом
Цветы как символ весны и обновления остаются самым главным и распространенным подарком на 8 Марта. За день до Международного женского дня ароматные растения продают во многих местах, но самая большая концентрация продавцов и покупателей – на столичном рынке.
Здесь можно выбрать цветы на любой вкус, от роз до цикламенов. Флорист, которая уже не один год занимается реализацией цветов, говорит, что основная масса покупателей приходится на праздничный день, но при этом есть и те, кто заблаговременно приобретает товар. По ее словам, в последнее время цены на цветы выросли, примерно на 20 процентов.
"Людей, которые покупают у нас цветы, пока не так много, обычно большинство людей приходит уже в день праздника. Покупательниц женщин всегда много, может быть, потому, что многие наши мужчины стесняются ходить с цветами", – предположила реализатор.
Пройдясь по рынку, мы обнаружили, что стоимость цветов разнится, тюльпаны стоят от 80 до 100 рублей за штуку, за розы просят от 80 до 120 рублей. Есть и душистые нарциссы, их продают букетами по 300 рублей.
Цветы покупают не только мужчины, но и женщины, встретившиеся нам в понедельник дамы несли цветы близким или коллегам по работе, чтобы поднять им настроение.
Дополнительный выходной
Для кого-то Международный женский день – это дополнительный выходной, который можно провести с пользой. У жительницы Сухума Мадины есть традиция – каждый год 8 Марта она отправляется на Анакопийскую гору вместе с подругами.
"Вообще у нас и на Западе по-разному относятся к этому празднику. Мы отмечаем его как весенний, нежный, женский, домашний праздник. Поздравляем всех женщин, а там этот день символизируют с борьбой за права женщин, за равное отношение к ним. Я, если честно, как-то ровно отношусь к этому дню, для меня это дополнительный выходной, поздравляю женщин вокруг, маму, сестер, подруг", – отметила она.
Журналист Анжела Кучуберия говорит, что для нее этот праздник никакой особой ценности не представляет.
"Любила его, когда бабушка и мама были живы, чтобы лишний раз купить им подарки. Конечно, приятно, если кто-то поздравит и меня, но совершенно не обращаю внимания, если и не поздравят, мне всегда приятнее и спокойнее, когда я дарю", – сказала она.
История Международного женского дня начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы. Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Это событие стали называть Женским днем.
В 1908 году в последнее воскресенье февраля тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. Требования мало изменились: улучшение условий труда и избирательное право для женщин. Полиция разогнала демонстрацию при помощи шлангов с ледяной водой.
В 1975 году, объявленном Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала проводить официально 8 марта Международный день женщин.
В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днем борьбы за права женщин и международный мир ООН. С этих пор мероприятия, посвященные Дню борьбы за права женщин и международный мир ООН приурочиваются к 8 марта.