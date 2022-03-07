https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/rossiya-otkryla-shest-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037978787.html

Россия открыла шесть гуманитарных коридоров на Украине

Россия открыла шесть гуманитарных коридоров на Украине

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, с момента начала операции российскими вооруженными силами уничтожено более 2300 единиц военной... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T13:45+0300

2022-03-07T13:45+0300

2022-03-07T13:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 мар † Sputnik. Министерство обороны России сообщает о том, что для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий, было открыто шесть гуманитарных коридоров, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. Представитель Минобороны добавил, что вся информация о гуманитарных коридорах была заранее передана украинским властям, а также профильным структурам крупных международных организаций - ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. По сообщению Конашенкова, на период эвакуации Вооруженные силы России будут контролировать процесс с помощью беспилотников.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла о том, что Киев выступает против открытия гуманитарных коридоров с выходом на Россию, по ее мнению эвакуация должна происходить в населенные пункты, расположенные на территории Украины. "Режим тишины" был объявлен для выхода жителей Мариуполя, Киева, Харькова и Сум из зоны боевых действий. Причиной открытия гуманитарных коридоров стала личная просьба президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zhiteli-abkhazii-prinyali-uchastie-v-sbore-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-donbassa-1037978120.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/na-ukraine-deystvuet-diversionnaya-gruzinskaya-gruppa-zayavil-istochnik-1037977799.html

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