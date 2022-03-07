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Россия открыла шесть гуманитарных коридоров на Украине
Россия открыла шесть гуманитарных коридоров на Украине
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, с момента начала операции российскими вооруженными силами уничтожено более 2300 единиц военной... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T13:45+0300
2022-03-07T13:45+0300
2022-03-07T13:45+0300
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СУХУМ, 7 мар † Sputnik. Министерство обороны России сообщает о том, что для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий, было открыто шесть гуманитарных коридоров, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. Представитель Минобороны добавил, что вся информация о гуманитарных коридорах была заранее передана украинским властям, а также профильным структурам крупных международных организаций - ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. По сообщению Конашенкова, на период эвакуации Вооруженные силы России будут контролировать процесс с помощью беспилотников.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла о том, что Киев выступает против открытия гуманитарных коридоров с выходом на Россию, по ее мнению эвакуация должна происходить в населенные пункты, расположенные на территории Украины. "Режим тишины" был объявлен для выхода жителей Мариуполя, Киева, Харькова и Сум из зоны боевых действий. Причиной открытия гуманитарных коридоров стала личная просьба президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zhiteli-abkhazii-prinyali-uchastie-v-sbore-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-donbassa-1037978120.html
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Россия открыла шесть гуманитарных коридоров на Украине
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Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, с момента начала операции российскими вооруженными силами уничтожено более 2300 единиц военной инфраструктуры противника.
СУХУМ, 7 мар † Sputnik.
Министерство обороны России сообщает о том, что для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий, было открыто шесть гуманитарных коридоров, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
"Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины" и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и Полтаву", — заявил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что вся информация о гуманитарных коридорах была заранее передана украинским властям, а также профильным структурам крупных международных организаций - ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.
По сообщению Конашенкова, на период эвакуации Вооруженные силы России будут контролировать процесс с помощью беспилотников.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла о том, что Киев выступает против открытия гуманитарных коридоров с выходом на Россию, по ее мнению эвакуация должна происходить в населенные пункты, расположенные на территории Украины.
"Режим тишины" был объявлен для выхода жителей Мариуполя, Киева, Харькова и Сум из зоны боевых действий. Причиной открытия гуманитарных коридоров стала личная просьба президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину.