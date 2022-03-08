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Бутба поблагодарил медработниц Абхазии за вклад в борьбу с COVID-19
Бутба поблагодарил медработниц Абхазии за вклад в борьбу с COVID-19
Во всех медицинских учреждениях Абхазии на сегодня задействовано более одной тысячи женского персонала. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T17:38+0300
2022-03-08T17:38+0300
2022-03-08T18:58+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил всех женщин республики с Международным женским днем, особо отметив вклад медработниц в борьбу с пандемией коронавируса.Он подчеркнул, что в Абхазии есть врачи и медсестра, которые месяцами практически без выходных находились в красных зонах ковидных отделений, спасая жизни людей, а также работали в ПЦР-лабораториях, до поздней ночи исследуя биопробы.На сегодняшний день во всех медучреждениях республики задействованы более одной тысячи женщин, сообщил Бутба.Министр здравоохранения пожелал медработницам и всем женщинам Абхазии крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких. Женский праздник 8 марта в мире стали рассматривать в новом ракурсе в связи с пандемией COVID-19. Кризис в экономике и социальной жизни обнаружил важный вклад женщин в борьбу с вирусом, а также заставил обратить внимание на то бремя, которое несут женщины сегодня. В качестве медицинских работников, сиделок, исследователей и общественных деятелей они находятся на передовой борьбы с пандемией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1037990856.html
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здравоохранение, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, женщины
Бутба поблагодарил медработниц Абхазии за вклад в борьбу с COVID-19
17:38 08.03.2022 (обновлено: 18:58 08.03.2022) Подписаться на
Во всех медицинских учреждениях Абхазии на сегодня задействовано более одной тысячи женского персонала.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил всех женщин республики с Международным женским днем, особо отметив вклад медработниц в борьбу с пандемией коронавируса.
"Слова признательности в этот день хочу адресовать представительницам прекрасного пола, посвятившим себя работе в медицинской отрасли - это врачи, медицинские сестра, научные работники и организаторы здравоохранения. Бо́льшая часть медицинского сообщества Абхазии - это женщины, и они уже в течение двух лет борются с опасной болезнью - коронавирусной инфекцией", - сказал глава Минздрава.
Он подчеркнул, что в Абхазии есть врачи и медсестра, которые месяцами практически без выходных находились в красных зонах ковидных отделений, спасая жизни людей, а также работали в ПЦР-лабораториях, до поздней ночи исследуя биопробы.
На сегодняшний день во всех медучреждениях республики задействованы более одной тысячи женщин, сообщил Бутба.
Министр здравоохранения пожелал медработницам и всем женщинам Абхазии крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких.
Женский праздник 8 марта в мире стали рассматривать в новом ракурсе в связи с пандемией COVID-19. Кризис в экономике и социальной жизни обнаружил важный вклад женщин в борьбу с вирусом, а также заставил обратить внимание на то бремя, которое несут женщины сегодня. В качестве медицинских работников, сиделок, исследователей и общественных деятелей они находятся на передовой борьбы с пандемией.