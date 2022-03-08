https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/butba-poblagodaril-medrabotnits-abkhazii-za-vklad-v-borbu-s-covid-19-1037997397.html

Бутба поблагодарил медработниц Абхазии за вклад в борьбу с COVID-19

Бутба поблагодарил медработниц Абхазии за вклад в борьбу с COVID-19

Во всех медицинских учреждениях Абхазии на сегодня задействовано более одной тысячи женского персонала. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T17:38+0300

2022-03-08T17:38+0300

2022-03-08T18:58+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил всех женщин республики с Международным женским днем, особо отметив вклад медработниц в борьбу с пандемией коронавируса.Он подчеркнул, что в Абхазии есть врачи и медсестра, которые месяцами практически без выходных находились в красных зонах ковидных отделений, спасая жизни людей, а также работали в ПЦР-лабораториях, до поздней ночи исследуя биопробы.На сегодняшний день во всех медучреждениях республики задействованы более одной тысячи женщин, сообщил Бутба.Министр здравоохранения пожелал медработницам и всем женщинам Абхазии крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких. Женский праздник 8 марта в мире стали рассматривать в новом ракурсе в связи с пандемией COVID-19. Кризис в экономике и социальной жизни обнаружил важный вклад женщин в борьбу с вирусом, а также заставил обратить внимание на то бремя, которое несут женщины сегодня. В качестве медицинских работников, сиделок, исследователей и общественных деятелей они находятся на передовой борьбы с пандемией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1037990856.html

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