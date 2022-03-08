https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/ssha-zapreschayut-import-energonositeley-iz-rossii-zayavil-bayden-1037999190.html

США запрещают импорт энергоносителей из России, заявил Байден

США запрещают импорт энергоносителей из России, заявил Байден

Во вторник 8 марта цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). 08.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Соединенные Штаты Америки запрещают импорт энергоносителей из России в связи с ситуацией на Украине, решение поддерживают обе партии и вся страна, заявил во вторник президент США Джо Байден.Выступая в телеобращении, президент США объявил о запрете импорта. При этом он признал, что такие меры приведут к дальнейшему росту цен на топливо в Америке, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон.Как подчеркивал накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/novak-otkaz-ot-rossiyskoy-nefti-privedet-k-katastroficheskim-posledstviyam-v-mire-1037989580.html

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