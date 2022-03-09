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Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения
Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения
В ближайшее время Абхазия и ДНР намерены подписать межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T18:10+0300
2022-03-09T18:10+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами в среду 9 марта, сообщается на сайте МИД республики. "Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что стороны готовят проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве.В сообщении пресс-службы МИД Абхазии подчеркивается, что республики поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/pushilin-prokommentiroval-priznanie-dnr-abkhaziey-1037799142.html
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Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения
18:10 09.03.2022 (обновлено: 18:16 09.03.2022) Подписаться на
В ближайшее время Абхазия и ДНР намерены подписать межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik.
Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами в среду 9 марта, сообщается на сайте
МИД республики.
"Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что стороны готовят проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве.
В сообщении пресс-службы МИД Абхазии подчеркивается, что республики поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.