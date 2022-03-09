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Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения

Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения

В ближайшее время Абхазия и ДНР намерены подписать межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами в среду 9 марта, сообщается на сайте МИД республики. "Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что стороны готовят проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве.В сообщении пресс-службы МИД Абхазии подчеркивается, что республики поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html

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