https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/genprokuratura-nazvala-kolichestvo-ugolovnykh-prestupleniy-sovershennykh-v-2021-godu-1038017253.html

Генпрокуратура назвала количество уголовных преступлений, совершенных в 2021 году

Генпрокуратура назвала количество уголовных преступлений, совершенных в 2021 году

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Правоохранительными органами Абхазии зарегистрировано 723 уголовных преступления, совершенных в 2021 году, это на 39 меньше, чем в 2020... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T20:20+0300

2022-03-09T20:20+0300

2022-03-09T19:47+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Правоохранительными органами Абхазии зарегистрировано 723 уголовных преступления, совершенных в 2021 году, это на 39 меньше, чем в 2020 году, заявил первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". "С 2020 года наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в 2020 году их количество составляло 288, что на 8 преступлений меньше чем в 2019 году. В 2021 году количество тяжких преступлений уменьшилось на 54 единицы, что составляет 234 единицы из общего числа зарегистрированн преступлений, то есть 32.3%. Раскрываемость тяжких преступлений составляет 76,5%", - сообщил Квициния. Он отметил, что значительную долю среди зарегистрированных преступлений составляют кражи: в 2021 году - 127 краж, это 17.3% от общего числа преступлений, раскрыто – 64, то есть каждая вторая кража. В прошлом году было зарегистрировано девять преступлений, относящихся к корыстно-насильственным – похищения граждан, разбойные нападения, грабежи. Это на 28 преступлений меньше, чем за 2020 год. При этом убийства из корыстных побуждений не совершались. Квициния добавил, что выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. "Стремительно набирает популярность среди молодежи относительно дешевый синтетический наркотик мефедрон, который поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения, что в последующем отразится на генофонде населения страны. Оперативными службами проводится работа по пресечению фактов ввоза и распространения данного вида наркотических средств, которая, учитывая использование сбытчиками наркотиков современных цифровых технологий, является недостаточной", - отметил Квициния.В среду 9 марта состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2021 год.

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