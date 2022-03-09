https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/genprokuratura-nazvala-kolichestvo-ugolovnykh-prestupleniy-sovershennykh-v-2021-godu-1038017253.html
Генпрокуратура назвала количество уголовных преступлений, совершенных в 2021 году
Генпрокуратура назвала количество уголовных преступлений, совершенных в 2021 году
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Правоохранительными органами Абхазии зарегистрировано 723 уголовных преступления, совершенных в 2021 году, это на 39 меньше, чем в 2020... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T20:20+0300
2022-03-09T20:20+0300
2022-03-09T19:47+0300
в абхазии
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Правоохранительными органами Абхазии зарегистрировано 723 уголовных преступления, совершенных в 2021 году, это на 39 меньше, чем в 2020 году, заявил первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". "С 2020 года наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в 2020 году их количество составляло 288, что на 8 преступлений меньше чем в 2019 году. В 2021 году количество тяжких преступлений уменьшилось на 54 единицы, что составляет 234 единицы из общего числа зарегистрированн преступлений, то есть 32.3%. Раскрываемость тяжких преступлений составляет 76,5%", - сообщил Квициния. Он отметил, что значительную долю среди зарегистрированных преступлений составляют кражи: в 2021 году - 127 краж, это 17.3% от общего числа преступлений, раскрыто – 64, то есть каждая вторая кража. В прошлом году было зарегистрировано девять преступлений, относящихся к корыстно-насильственным – похищения граждан, разбойные нападения, грабежи. Это на 28 преступлений меньше, чем за 2020 год. При этом убийства из корыстных побуждений не совершались. Квициния добавил, что выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. "Стремительно набирает популярность среди молодежи относительно дешевый синтетический наркотик мефедрон, который поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения, что в последующем отразится на генофонде населения страны. Оперативными службами проводится работа по пресечению фактов ввоза и распространения данного вида наркотических средств, которая, учитывая использование сбытчиками наркотиков современных цифровых технологий, является недостаточной", - отметил Квициния.В среду 9 марта состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2021 год.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, преступления
СУХУМ, 9 мар - Sputnik
. Правоохранительными органами Абхазии зарегистрировано 723 уголовных преступления, совершенных в 2021 году, это на 39 меньше, чем в 2020 году, заявил первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом пишет
агентство "Апсныпресс".
"С 2020 года наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в 2020 году их количество составляло 288, что на 8 преступлений меньше чем в 2019 году. В 2021 году количество тяжких преступлений уменьшилось на 54 единицы, что составляет 234 единицы из общего числа зарегистрированн преступлений, то есть 32.3%. Раскрываемость тяжких преступлений составляет 76,5%", - сообщил Квициния.
Уголовные преступления, зарегистрированные в 2020-2021 гг.
Район, город
Количество преступлений в 2020 году
Количество преступлений в 2021 году
Сухум
204
224
Гудаутский район
111
85
Гагрский район
124
149
Ткуарчалский район
13
26
Он отметил, что значительную долю среди зарегистрированных преступлений составляют кражи: в 2021 году - 127 краж, это 17.3% от общего числа преступлений, раскрыто – 64, то есть каждая вторая кража.
В прошлом году было зарегистрировано девять преступлений, относящихся к корыстно-насильственным – похищения граждан, разбойные нападения, грабежи. Это на 28 преступлений меньше, чем за 2020 год. При этом убийства из корыстных побуждений не совершались.
Квициния добавил, что выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
Год
Зарегистрировано преступлений
Раскрыто преступлений
2019
207
179
2020
221
220
2021
238
237
"Стремительно набирает популярность среди молодежи относительно дешевый синтетический наркотик мефедрон, который поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения, что в последующем отразится на генофонде населения страны. Оперативными службами проводится работа по пресечению фактов ввоза и распространения данного вида наркотических средств, которая, учитывая использование сбытчиками наркотиков современных цифровых технологий, является недостаточной", - отметил Квициния.
В среду 9 марта состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2021 год.