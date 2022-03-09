https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/kiev-sorval-operatsiyu-po-evakuatsii-mirnykh-zhiteley-1038017917.html

Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей

Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей

Украинские власти ни в одном населенном пункте не оповестили жителей о возможности эвакуироваться. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T19:53+0300

2022-03-09T19:53+0300

2022-03-09T19:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.Он подчеркнул, что простые люди сейчас переживают гуманитарную катастрофу, а ситуация по всей Украине стремительно ухудшается.Мизинцев назвал "ложью и откровенной провокацией" утверждение Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию нет. По его словам, за сутки в базу данных внесли еще 48 543 обращения от мирных граждан и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, сейчас в ней уже почти 2,6 миллиона человек.Кроме того, украинские власти позволили националистам применять оружие против тех, кто пытается выехать в Россию, подчеркнул начальник НЦУО. Радикалы также угрожают убивать их родственников, оставшихся на Украине.Он отметил, что на автодороге Сумы — Грайворон установили два блок-поста территориальной обороны, чтобы помешать выходу беженцев, в Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rossiya-raskryla-plan-vsu-po-napadeniyu-na-donbass-1038006528.html

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