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Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей
Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей
Украинские власти ни в одном населенном пункте не оповестили жителей о возможности эвакуироваться. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T19:53+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.Он подчеркнул, что простые люди сейчас переживают гуманитарную катастрофу, а ситуация по всей Украине стремительно ухудшается.Мизинцев назвал "ложью и откровенной провокацией" утверждение Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию нет. По его словам, за сутки в базу данных внесли еще 48 543 обращения от мирных граждан и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, сейчас в ней уже почти 2,6 миллиона человек.Кроме того, украинские власти позволили националистам применять оружие против тех, кто пытается выехать в Россию, подчеркнул начальник НЦУО. Радикалы также угрожают убивать их родственников, оставшихся на Украине.Он отметил, что на автодороге Сумы — Грайворон установили два блок-поста территориальной обороны, чтобы помешать выходу беженцев, в Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ukraina-poteryala-boevoe-upravlenie-aviatsiey-i-pvo-1038013773.html
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Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей
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Украинские власти ни в одном населенном пункте не оповестили жителей о возможности эвакуироваться.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik
. Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Он подчеркнул, что простые люди сейчас переживают гуманитарную катастрофу, а ситуация по всей Украине стремительно ухудшается.
"Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля, как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами, за действиями украинской стороны, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колон на текущий момент не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано", — сказал начальник НЦУО.
Мизинцев назвал "ложью и откровенной провокацией" утверждение Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию нет.
По его словам, за сутки в базу данных внесли еще 48 543 обращения от мирных граждан и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, сейчас в ней уже почти 2,6 миллиона человек.
"На многочисленные обращения посольств иностранных государств к украинским властям с просьбами обеспечить вывод своих граждан на территорию Российской Федерации в Киеве сообщают, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров — это тоже наглая ложь!" — добавил Мизинцев.
Кроме того, украинские власти позволили националистам применять оружие против тех, кто пытается выехать в Россию, подчеркнул начальник НЦУО. Радикалы также угрожают убивать их родственников, оставшихся на Украине.
Он отметил, что на автодороге Сумы — Грайворон установили два блок-поста территориальной обороны, чтобы помешать выходу беженцев, в Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам.