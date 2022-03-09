https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/mishustin-rasskazal-o-merakh-podderzhki-rossiyskoy-ekonomiki-1038011065.html

Мишустин рассказал о мерах поддержки российской экономики

Мишустин рассказал о мерах поддержки российской экономики

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что правительство заранее готовилось к введению санкций со стороны западных стран и... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T16:15+0300

2022-03-09T16:15+0300

2022-03-09T16:27+0300

санкции

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новости

михаил мишустин

правительство рф

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о плане действий, который был разработан в целях стабилизации экономики в условиях санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание правительства. Меры носят всесторонний характер и направлены на сектора экономики, которые больше всего могут пострадать из-за введения антироссийских ограничений. В частности, из государственного бюджета будет дополнительно выделено 25 миллиардов рублей на льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей, еще 2,5 миллиарда заложено на компенсацию затрат производителей хлеба. Также Мишустин добавил, что государство следит за стоимостью социально значимых продуктов и будет поддерживать баланс цен.Часть мер коснется строительной отрасли. По словам Мишустина, правительство сделает все возможное, чтобы стройки не остановились, это важно и для граждан, и для профильного бизнеса. Кроме того, правительство предложило разработать меры поддержки гостиничного бизнеса через снижение некоторых платежей. Что до физических лиц, то в ходе заседания правительства было предложено освободить от уплаты НДФЛ и процентов по ним за 2021-2022 годы тех граждан, чьи банковские вклады составляют более миллиона рублей, и повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с трех до десяти миллионов рублей.Глава правительства добавил, что в дальнейшем план поддержки российской экономики будет пополняться.Помимо мер поддержки, на заседании правительства также обсуждались ответные ограничения в сфере транспорта. Ответные санкции будут наложены на ряд недружественных России стран и благодаря им российским авиаперевозчикам удастся сохранить парк иностранных самолетов. Также ограничения будут приняты в сфере морского и железнодорожного транспорта.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/vremennyy-poryadok-operatsiy-s-nalichnoy-valyutoy-vveden-v-rossii-1038000977.html

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санкции, экономика, новости, михаил мишустин, правительство рф