https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/mishustin-rasskazal-o-merakh-podderzhki-rossiyskoy-ekonomiki-1038011065.html
Мишустин рассказал о мерах поддержки российской экономики
Мишустин рассказал о мерах поддержки российской экономики
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что правительство заранее готовилось к введению санкций со стороны западных стран и... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T16:15+0300
2022-03-09T16:15+0300
2022-03-09T16:27+0300
санкции
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о плане действий, который был разработан в целях стабилизации экономики в условиях санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание правительства. Меры носят всесторонний характер и направлены на сектора экономики, которые больше всего могут пострадать из-за введения антироссийских ограничений. В частности, из государственного бюджета будет дополнительно выделено 25 миллиардов рублей на льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей, еще 2,5 миллиарда заложено на компенсацию затрат производителей хлеба. Также Мишустин добавил, что государство следит за стоимостью социально значимых продуктов и будет поддерживать баланс цен.Часть мер коснется строительной отрасли. По словам Мишустина, правительство сделает все возможное, чтобы стройки не остановились, это важно и для граждан, и для профильного бизнеса. Кроме того, правительство предложило разработать меры поддержки гостиничного бизнеса через снижение некоторых платежей. Что до физических лиц, то в ходе заседания правительства было предложено освободить от уплаты НДФЛ и процентов по ним за 2021-2022 годы тех граждан, чьи банковские вклады составляют более миллиона рублей, и повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с трех до десяти миллионов рублей.Глава правительства добавил, что в дальнейшем план поддержки российской экономики будет пополняться.Помимо мер поддержки, на заседании правительства также обсуждались ответные ограничения в сфере транспорта. Ответные санкции будут наложены на ряд недружественных России стран и благодаря им российским авиаперевозчикам удастся сохранить парк иностранных самолетов. Также ограничения будут приняты в сфере морского и железнодорожного транспорта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/putin-podpisal-zakon-ob-otmene-nds-na-zolotye-slitki-dlya-fizlits-1038007201.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/vremennyy-poryadok-operatsiy-s-nalichnoy-valyutoy-vveden-v-rossii-1038000977.html
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санкции, экономика, новости, михаил мишустин, правительство рф
Мишустин рассказал о мерах поддержки российской экономики
16:15 09.03.2022 (обновлено: 16:27 09.03.2022) Подписаться на
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что правительство заранее готовилось к введению санкций со стороны западных стран и работало над минимизацией их последствий.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о плане действий, который был разработан в целях стабилизации экономики в условиях санкций, пишет РИА Новости
со ссылкой на заседание правительства.
"Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", — сказал Мишустин.
Меры носят всесторонний характер и направлены на сектора экономики, которые больше всего могут пострадать из-за введения антироссийских ограничений.
В частности, из государственного бюджета будет дополнительно выделено 25 миллиардов рублей на льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей, еще 2,5 миллиарда заложено на компенсацию затрат производителей хлеба.
"Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев, мы для этого предусмотрели в бюджете субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 миллиардов рублей. Однако потребности отрасли существенно больше, в том числе и за счет внешнего давления на нашу страну", – заявил премьер-министр.
Также Мишустин добавил, что государство следит за стоимостью социально значимых продуктов и будет поддерживать баланс цен.
Часть мер коснется строительной отрасли. По словам Мишустина, правительство сделает все возможное, чтобы стройки не остановились, это важно и для граждан, и для профильного бизнеса.
Кроме того, правительство предложило разработать меры поддержки гостиничного бизнеса через снижение некоторых платежей.
Что до физических лиц, то в ходе заседания правительства было предложено освободить от уплаты НДФЛ и процентов по ним за 2021-2022 годы тех граждан, чьи банковские вклады составляют более миллиона рублей, и повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с трех до десяти миллионов рублей.
"Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата, на облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм Уголовно-процессуального и Налогового кодексов", — заключил Мишустин.
Глава правительства добавил, что в дальнейшем план поддержки российской экономики будет пополняться.
Помимо мер поддержки, на заседании правительства также обсуждались ответные ограничения в сфере транспорта. Ответные санкции будут наложены на ряд недружественных России стран и благодаря им российским авиаперевозчикам удастся сохранить парк иностранных самолетов. Также ограничения будут приняты в сфере морского и железнодорожного транспорта.