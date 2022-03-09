https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/putin-podpisal-zakon-ob-otmene-nds-na-zolotye-slitki-dlya-fizlits-1038007201.html
Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T13:19+0300
2022-03-09T13:19+0300
2022-03-09T13:21+0300
финансы
экономика
россия
золото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102634/23/1026342368_0:86:1294:814_1920x0_80_0_0_89cd545b6cbe60bdf6206920bb47c218.jpg
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, освобождены от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.Ранее физлица могли приобретать драгоценные металлы при уплате НДС по ставке 20%. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/vremennyy-poryadok-operatsiy-s-nalichnoy-valyutoy-vveden-v-rossii-1038000977.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/visa-prodlila-srok-raboty-rossiyskikh-kart-na-odin-den-1038006906.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102634/23/1026342368_47:0:1247:900_1920x0_80_0_0_c2f4b94cb6b07f70bbe904d74d4f984a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
финансы, экономика, россия, золото
Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
13:19 09.03.2022 (обновлено: 13:21 09.03.2022) Подписаться на
Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Согласно закону, освобождены от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.
Кроме того, норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.
Ранее физлица могли приобретать драгоценные металлы при уплате НДС по ставке 20%. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.
Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.