https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/putin-podpisal-zakon-ob-otmene-nds-na-zolotye-slitki-dlya-fizlits-1038007201.html

Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T13:19+0300

2022-03-09T13:19+0300

2022-03-09T13:21+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, освобождены от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.Ранее физлица могли приобретать драгоценные металлы при уплате НДС по ставке 20%. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/visa-prodlila-srok-raboty-rossiyskikh-kart-na-odin-den-1038006906.html

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