https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rossiyskuyu-granitsu-za-sutki-peresekli-okolo-shesti-tysyach-bezhentsev-iz-donbassa-1038005518.html

Российскую границу за сутки пересекли около шести тысяч беженцев из Донбасса

Российскую границу за сутки пересекли около шести тысяч беженцев из Донбасса

Сообщая о начале специальной военной операции, президент России Владимир Путин пояснил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, и... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T11:42+0300

2022-03-09T11:42+0300

2022-03-09T12:23+0300

беженцы

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Около шести тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу с Россией за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.Резкое обострение обстановки привело к тому, что большое количество мирных граждан – в первую очередь женщин, детей и стариков – вынужденно покинули свои дома и уехали из Донбасса. Каждый день тысячи людей пересекают границу с Россией, спасая свои жизни.Эвакуированные граждане размещаются в Ростовской области и других регионах России. О желании принять у себя беженцев из Донбасса также заявили Абхазия и Южная Осетия. В настоящий момент в сухумском пансионате "Айтар" размещено 118 беженцев, эвакуированных из Донбасса. Помощь им оказывают государственные структуры и неравнодушные жители Абхазии.

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