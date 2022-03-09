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Российскую границу за сутки пересекли около шести тысяч беженцев из Донбасса
Российскую границу за сутки пересекли около шести тысяч беженцев из Донбасса
Сообщая о начале специальной военной операции, президент России Владимир Путин пояснил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, и... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T11:42+0300
2022-03-09T11:42+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Около шести тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу с Россией за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.Резкое обострение обстановки привело к тому, что большое количество мирных граждан – в первую очередь женщин, детей и стариков – вынужденно покинули свои дома и уехали из Донбасса. Каждый день тысячи людей пересекают границу с Россией, спасая свои жизни.Эвакуированные граждане размещаются в Ростовской области и других регионах России. О желании принять у себя беженцев из Донбасса также заявили Абхазия и Южная Осетия. В настоящий момент в сухумском пансионате "Айтар" размещено 118 беженцев, эвакуированных из Донбасса. Помощь им оказывают государственные структуры и неравнодушные жители Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/marshruty-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037999878.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/pervaya-ledi-abkhazii-aelita-akhiba-vstretilas-s-bezhentsami-iz-donbassa-1037979678.html
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беженцы, донбасс, новости
Российскую границу за сутки пересекли около шести тысяч беженцев из Донбасса
11:42 09.03.2022 (обновлено: 12:23 09.03.2022) Подписаться на
Сообщая о начале специальной военной операции, президент России Владимир Путин пояснил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Около шести тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу с Россией за сутки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", – говорится в сообщении.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Резкое обострение обстановки привело к тому, что большое количество мирных граждан – в первую очередь женщин, детей и стариков – вынужденно покинули свои дома и уехали из Донбасса. Каждый день тысячи людей пересекают границу с Россией, спасая свои жизни.
Эвакуированные граждане размещаются в Ростовской области и других регионах России. О желании принять у себя беженцев из Донбасса также заявили Абхазия и Южная Осетия.
В настоящий момент в сухумском пансионате "Айтар" размещено 118 беженцев, эвакуированных из Донбасса. Помощь им оказывают государственные структуры и неравнодушные жители Абхазии.