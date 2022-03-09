https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/zakharova-nazvala-naraschivanie-nato-na-vostochnom-flange-otkrovenno-provokatsionnym-1038009043.html

Захарова назвала наращивание НАТО на восточном фланге откровенно провокационным

Захарова назвала наращивание НАТО на восточном фланге откровенно провокационным

Официальный представитель МИД России заявила, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T14:16+0300

2022-03-09T14:16+0300

2022-03-09T14:24+0300

мария захарова

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге носит откровенно провокационный характер, сдерживание России стало вновь главным предназначением блока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.По ее мнению, нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам.Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже.Россия еще не выработала ответные меры на санкции Запада, но санкции Запада против РФ, считает Захарова, нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать.По ее словам, ухудшение положения дел в мировой экономике было спровоцировано кризисом, связанным с COVID-19.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/posolstvo-rossii-v-ssha-nazvalo-goneniya-na-rossiyan-okhotoy-na-vedm-1038004693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/zakharova-ob-inostrantsakh-rekrutirovannykh-na-ukrainu-eto-bilet-v-odin-konets-1038003694.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мария захарова, мид рф, политика, россия, украина, нато