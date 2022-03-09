Захарова назвала наращивание НАТО на восточном фланге откровенно провокационным
14:16 09.03.2022 (обновлено: 14:24 09.03.2022)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Foto / Пресс-служба МИД РФ/
Официальный представитель МИД России заявила, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге носит откровенно провокационный характер, сдерживание России стало вновь главным предназначением блока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже много раз говорили, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии, носит откровенно провокационный характер, явно не способствует укреплению европейской безопасности. Очевидно, что сдерживание России стало вновь главным предназначением блока", – сказала она, напомнив, что в последние дни НАТО увеличила свою численность в Восточной Европе.
Захарова добавила, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса.
По ее мнению, нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам.
Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже.
Россия еще не выработала ответные меры на санкции Запада, но санкции Запада против РФ, считает Захарова, нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать.
По ее словам, ухудшение положения дел в мировой экономике было спровоцировано кризисом, связанным с COVID-19.
"Вы же его (кризис) сейчас усугубили санкциями, которые уже даже вне зависимости от того, что мы даже еще не приступали глобально к выработке контрмер, уже нанесли по вам сокрушительный удар. Вы это сделали сами. В этих условиях ситуация внутри ваших стран будет драматически деградировать", – сказала Захарова на брифинге.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.