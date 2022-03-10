https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/abkhaziya-predlozhila-izmenit-poryadok-opredeleniya-smetnoy-stoimosti-obektov-investprogrammy-1038042692.html

Абхазия предложила изменить порядок определения сметной стоимости объектов Инвестпрограммы

Абхазия предложила изменить порядок определения сметной стоимости объектов Инвестпрограммы

Совместное совещание провели премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в четверг 10 марта. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Абхазия предложила внести изменения в порядок определения сметной стоимости при разработке соответствующей документации для объектов, финансируемых в рамках Инвестпрограмм, об этом сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на итоги совещания в Кабмине. Это позволит учитывать фактические затраты, необходимые для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, а также эффективно реализовывать Инвестпрограммы и не допускать остатков неосвоенных средств в условиях постоянного роста цен. Соответствующее предложение направлено российской стороне. В 2022 году планируется полное завершение Инвестпрограммы за 2020-2022 годы по 26 мероприятиям и по трем мероприятиям Инвестпрограммы за 2017-2019 годы.В ходе совещания также обсуждались следующие вопросы: Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки двусторонних документов, направленных на: 9 марта в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/volvach-glavnaya-zadacha-rossii---pomoch-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realizovat-potentsial-1038023937.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/prezident-obsudil-voprosy-vzaimodeystviya-abkhazii-i-rossii-s-zamglavy-minekonomrazvitiya--1038016576.html

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россия, абхазия, александр анкваб, министерство экономического развития рф, экономика