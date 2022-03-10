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Абхазия предложила изменить порядок определения сметной стоимости объектов Инвестпрограммы
Абхазия предложила изменить порядок определения сметной стоимости объектов Инвестпрограммы
Совместное совещание провели премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в четверг 10 марта. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T20:32+0300
2022-03-10T20:32+0300
2022-03-10T20:32+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Абхазия предложила внести изменения в порядок определения сметной стоимости при разработке соответствующей документации для объектов, финансируемых в рамках Инвестпрограмм, об этом сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на итоги совещания в Кабмине. Это позволит учитывать фактические затраты, необходимые для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, а также эффективно реализовывать Инвестпрограммы и не допускать остатков неосвоенных средств в условиях постоянного роста цен. Соответствующее предложение направлено российской стороне. В 2022 году планируется полное завершение Инвестпрограммы за 2020-2022 годы по 26 мероприятиям и по трем мероприятиям Инвестпрограммы за 2017-2019 годы.В ходе совещания также обсуждались следующие вопросы: Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки двусторонних документов, направленных на: 9 марта в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/volvach-glavnaya-zadacha-rossii---pomoch-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realizovat-potentsial-1038023937.html
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россия, абхазия, александр анкваб, министерство экономического развития рф, экономика
Абхазия предложила изменить порядок определения сметной стоимости объектов Инвестпрограммы
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Совместное совещание провели премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в четверг 10 марта.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik.
Абхазия предложила внести изменения в порядок определения сметной стоимости при разработке соответствующей документации для объектов, финансируемых в рамках Инвестпрограмм, об этом сообщает
агентство "Апсныпресс" со ссылкой на итоги совещания в Кабмине.
Это позволит учитывать фактические затраты, необходимые для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, а также эффективно реализовывать Инвестпрограммы и не допускать остатков неосвоенных средств в условиях постоянного роста цен.
Соответствующее предложение направлено российской стороне.
В 2022 году планируется полное завершение Инвестпрограммы за 2020-2022 годы по 26 мероприятиям и по трем мероприятиям Инвестпрограммы за 2017-2019 годы.
В ходе совещания также обсуждались следующие вопросы:
реализация в 2021 году Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии,
оказание в 2022 году финансовой помощи на цели социально-экономического развития,
реализация соглашений, заключенных в развитие Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки двусторонних документов, направленных на:
повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в рамках Инвестпрограммы;
поддержку системы кредитования малого предпринимательства;
поддержку проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности; реализацию программы льготного кредитования;
создание системы администрирования налогов;
создание системы администрирования налогов с использованием кадастровой оценки.
9 марта в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.