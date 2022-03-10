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Анкваб принял югоосетинскую делегацию во главе с Медоевым
Анкваб принял югоосетинскую делегацию во главе с Медоевым
Делегация из Южной Осетии прибыла в Абхазию для наблюдения за предстоящими в республике парламентскими выборами. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T19:25+0300
2022-03-10T19:25+0300
2022-03-10T19:46+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб принял делегацию Южной Осетии во главе с министром иностранных дел Дмитрием Медоевым, сообщается на сайте Кабмина. Анкваб подчеркнул, что в абхазском обществе по этому вопросу позиция однозначна, что и будет выражено на митинге поддержки, который пройдет в Сухуме 11 марта. Стороны проинформировали друг друга о мерах поддержки народов Донецкой и Луганской республик, в том числе и в вопросе оказания гуманитарной поддержки беженцам, прибывшим в Абхазию и Южную Осетию.Глава Правительства выразил благодарность главе югоосетинского МИДа и всей делегации за участие в процессе наблюдения на выборах в Парламент, которые состоятся 12 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-podveli-itogi-peregovorov-v-sukhume-1038040949.html
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Анкваб принял югоосетинскую делегацию во главе с Медоевым
19:25 10.03.2022 (обновлено: 19:46 10.03.2022) Подписаться на
Делегация из Южной Осетии прибыла в Абхазию для наблюдения за предстоящими в республике парламентскими выборами.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik
. Премьер-министр Александр Анкваб принял делегацию Южной Осетии во главе с министром иностранных дел Дмитрием Медоевым, сообщается на сайте
Кабмина.
На встрече отметили полную поддержку Абхазией и Южной Осетией действий России в отношении признанных ЛНР и ДНР и специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Анкваб подчеркнул, что в абхазском обществе по этому вопросу позиция однозначна, что и будет выражено на митинге поддержки, который пройдет в Сухуме 11 марта.
Стороны проинформировали друг друга о мерах поддержки народов Донецкой и Луганской республик, в том числе и в вопросе оказания гуманитарной поддержки беженцам, прибывшим в Абхазию и Южную Осетию.
Глава Правительства выразил благодарность главе югоосетинского МИДа и всей делегации за участие в процессе наблюдения на выборах в Парламент, которые состоятся 12 марта.