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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии подвели итоги переговоров в Сухуме
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии подвели итоги переговоров в Сухуме
По итогам переговоров, состоявшихся в Сухуме, было принято совместное коммюнике. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T18:55+0300
2022-03-10T18:55+0300
2022-03-10T19:05+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев подвели итоги переговоров, которые состоялись в Сухуме в четверг 10 марта."Сегодня прошли переговоры с коллегой из Южной Осетии, министром иностранных дел республики Дмитрием Николаевичем Медоевым. Хотел бы отметить, что переговоры прошли в конструктивной деловой атмосфере. Отношения между нашими республиками традиционно занимают особое место во внешней политике Абхазии. В ходе переговоров была отмечена важность укрепления сотрудничества между нашими государствами в различных областях", - сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии добавил, что по итогам переговоров было принято совместное коммюнике.В текущих сложных геополитических реалиях особую важность приобретает открытость Организации объединенных наций, как ключевого института по обеспечению международной безопасности, добавил министр."Каждая нация и каждый народ имеет право выступать в Организации объединенных наций. Вместе с тем, мы призываем государство, совершившее военную агрессию против наших народов – Грузию, признать суверенитет и независимость наших республик, подписать соглашение о международных гарантиях о неприменении силы", - сказал глава МИД Абхазии.Также он отметил, что на встрече с коллегой из Южной Осетии обсуждался вопрос, связанный с ситуацией на Украине."Республика Абхазия признала взаимное признание, установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Установление дипломатических отношений является правильным выбором, отвечающим ходу исторического развития наших народов, соответствуют коренным интересам наших государств. Это новая страница в жизни наших народов, стран, предполагающее развернутое практическое сотрудничество в сфере экономики, туризма, инвестиций, сельского хозяйства, гуманитарных контактов. Вместе с тем мы поддерживаем действия России, нацеленные на защиту мирного населения Донбасса и самой России", - отметил он.Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в свою очередь сказал, что денацификация Украины, которую проводит России, – очень важное событие для всей мировой истории."Мы наблюдаем какие процессы сопутствуют этому – санкции, ограничения, которые, конечно, коснутся и нас", - подчеркнул он.Медоев также отметил, что со стороны Грузии было бы целесообразно признать независимость Абхазии и Южной Осетии.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-prizvali-gruziyu-priznat-nezavisimost-respublik-1038028435.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/abkhaziya-i-lnr-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya-1038028953.html
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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии подвели итоги переговоров в Сухуме
18:55 10.03.2022 (обновлено: 19:05 10.03.2022) Подписаться на
По итогам переговоров, состоявшихся в Сухуме, было принято совместное коммюнике.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев подвели итоги переговоров, которые состоялись в Сухуме в четверг 10 марта.
"Сегодня прошли переговоры с коллегой из Южной Осетии, министром иностранных дел республики Дмитрием Николаевичем Медоевым. Хотел бы отметить, что переговоры прошли в конструктивной деловой атмосфере. Отношения между нашими республиками традиционно занимают особое место во внешней политике Абхазии. В ходе переговоров была отмечена важность укрепления сотрудничества между нашими государствами в различных областях", - сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии добавил, что по итогам переговоров было принято совместное коммюнике.
"Мы отмечаем исключительную важность работы по активизации наших международных контактов. Наши страны выступают за формирование подлинно многополярного мира, где учитывают интересы всех государств, обеспечивается равноправие больших и малых наций, уважают культуру и уникальный самобытный путь развития каждого народа", - отметил Ардзинба.
В текущих сложных геополитических реалиях особую важность приобретает открытость Организации объединенных наций, как ключевого института по обеспечению международной безопасности, добавил министр.
"Каждая нация и каждый народ имеет право выступать в Организации объединенных наций. Вместе с тем, мы призываем государство, совершившее военную агрессию против наших народов – Грузию, признать суверенитет и независимость наших республик, подписать соглашение о международных гарантиях о неприменении силы", - сказал глава МИД Абхазии.
Также он отметил, что на встрече с коллегой из Южной Осетии обсуждался вопрос, связанный с ситуацией на Украине.
"Республика Абхазия признала взаимное признание, установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Установление дипломатических отношений является правильным выбором, отвечающим ходу исторического развития наших народов, соответствуют коренным интересам наших государств. Это новая страница в жизни наших народов, стран, предполагающее развернутое практическое сотрудничество в сфере экономики, туризма, инвестиций, сельского хозяйства, гуманитарных контактов. Вместе с тем мы поддерживаем действия России, нацеленные на защиту мирного населения Донбасса и самой России", - отметил он.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в свою очередь сказал, что денацификация Украины, которую проводит России, – очень важное событие для всей мировой истории.
"Мы наблюдаем какие процессы сопутствуют этому – санкции, ограничения, которые, конечно, коснутся и нас", - подчеркнул он.
Медоев также отметил, что со стороны Грузии было бы целесообразно признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
"Мы понимаем, что это очень трудный вопрос для нашего соседнего государства, мы прекрасно знаем ситуацию, которая там складывается за последние годы и десятилетия. Может быть, на этом этапе это не осуществимо с грузинской стороны, но мы об этом заявляем в надежде. Рано или поздно Абхазия и Южная Осетия будут признаны", - отметил Дмитрий Медоев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.