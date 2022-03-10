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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик
В четверг, 10 марта, в Сухуме состоялась встреча глав МИД Абхазии и Южной Осетии Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T14:32+0300
2022-03-10T15:04+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость республик, об этом говорится в принятом по итогам переговоров совместном коммюнике. "Абхазская и Югоосетинская Стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Республики Грузия между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, а также между Республикой Грузия и Республикой Южная Осетия", – говорится в документе.Ардзинба и Медоев обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и подтвердили стремление к укреплению взаимодействия между республиками в сферах, представляющих взаимный интерес.Стороны также подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания.Кроме того, Абхазия и Южная Осетия выразили поддержку действиям России по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html
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абхазия, южная осетия, мид абхазии, политика

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик

14:32 10.03.2022 (обновлено: 15:04 10.03.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАСовместное Коммюнике Министров иностранных дел Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
Совместное Коммюнике Министров иностранных дел Республики Абхазия и Республики Южная Осетия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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В четверг, 10 марта, в Сухуме состоялась встреча глав МИД Абхазии и Южной Осетии Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость республик, об этом говорится в принятом по итогам переговоров совместном коммюнике.
"Абхазская и Югоосетинская Стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Республики Грузия между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, а также между Республикой Грузия и Республикой Южная Осетия", – говорится в документе.
Инал Ардзинба провел встречу с Дмитрием Медоевым - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии провели встречу в Сухуме
11:39
Ардзинба и Медоев обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и подтвердили стремление к укреплению взаимодействия между республиками в сферах, представляющих взаимный интерес.
Стороны также подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания.
Леонид Пасечник - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
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Луганская Народная Республика признала независимость Абхазии
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Кроме того, Абхазия и Южная Осетия выразили поддержку действиям России по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.
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