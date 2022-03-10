https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-prizvali-gruziyu-priznat-nezavisimost-respublik-1038028435.html

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик

В четверг, 10 марта, в Сухуме состоялась встреча глав МИД Абхазии и Южной Осетии Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T14:32+0300

2022-03-10T14:32+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость республик, об этом говорится в принятом по итогам переговоров совместном коммюнике. "Абхазская и Югоосетинская Стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Республики Грузия между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, а также между Республикой Грузия и Республикой Южная Осетия", – говорится в документе.Ардзинба и Медоев обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и подтвердили стремление к укреплению взаимодействия между республиками в сферах, представляющих взаимный интерес.Стороны также подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания.Кроме того, Абхазия и Южная Осетия выразили поддержку действиям России по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/luganskaya-narodnaya-respublika-priznala-nezavisimost-abkhazii-1038025119.html

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