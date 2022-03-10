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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик
В четверг, 10 марта, в Сухуме состоялась встреча глав МИД Абхазии и Южной Осетии Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T14:32+0300
2022-03-10T14:32+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость республик, об этом говорится в принятом по итогам переговоров совместном коммюнике. "Абхазская и Югоосетинская Стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Республики Грузия между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, а также между Республикой Грузия и Республикой Южная Осетия", – говорится в документе.Ардзинба и Медоев обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и подтвердили стремление к укреплению взаимодействия между республиками в сферах, представляющих взаимный интерес.Стороны также подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания.Кроме того, Абхазия и Южная Осетия выразили поддержку действиям России по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proveli-vstrechu-v-sukhume-1038023325.html
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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать независимость республик
14:32 10.03.2022 (обновлено: 15:04 10.03.2022) Подписаться на
В четверг, 10 марта, в Сухуме состоялась встреча глав МИД Абхазии и Южной Осетии Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik.
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость республик, об этом говорится
в принятом по итогам переговоров совместном коммюнике.
"Абхазская и Югоосетинская Стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Республики Грузия между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, а также между Республикой Грузия и Республикой Южная Осетия", – говорится в документе.
Ардзинба и Медоев обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и подтвердили стремление к укреплению взаимодействия между республиками в сферах, представляющих взаимный интерес.
Стороны также подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания.
Кроме того, Абхазия и Южная Осетия выразили поддержку действиям России по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.