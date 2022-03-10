https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/minoborony-uchastilis-napadeniya-ukrainskikh-natsionalistov-na-rossiyskikh-medikov-1038041899.html

Минобороны: участились нападения украинских националистов на российских медиков

Минобороны: участились нападения украинских националистов на российских медиков

Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T19:50+0300

2022-03-10T19:50+0300

2022-03-10T19:55+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Участились нападения украинских националистов на российских медиков и медицинские специальные автомобили, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он отметил, что снайперский огонь ведут с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих в районах боевых действий, а также по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах.Это, по словам Конашенкова, еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения.Кроме того, Конашенков отметил, что сообщения о якобы нанесенном российской авиацией ударе по больнице №3 в Мариуполе - это полностью режиссированная киевским режимом провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории, абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла."Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место "авиаудар" – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - подчеркнул генерал.По его словам, российская сторона неоднократно ранее заявляла, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. "Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.)", - добавил Конашенков.Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины.Генерал уточнил, что за сутки оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса".Он добавил, что российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".

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