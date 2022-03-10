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Минобороны: участились нападения украинских националистов на российских медиков
Минобороны: участились нападения украинских националистов на российских медиков
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T19:50+0300
2022-03-10T19:50+0300
2022-03-10T19:55+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Участились нападения украинских националистов на российских медиков и медицинские специальные автомобили, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он отметил, что снайперский огонь ведут с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих в районах боевых действий, а также по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах.Это, по словам Конашенкова, еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения.Кроме того, Конашенков отметил, что сообщения о якобы нанесенном российской авиацией ударе по больнице №3 в Мариуполе - это полностью режиссированная киевским режимом провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории, абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла."Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место "авиаудар" – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - подчеркнул генерал.По его словам, российская сторона неоднократно ранее заявляла, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. "Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.)", - добавил Конашенков.Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины.Генерал уточнил, что за сутки оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса".Он добавил, что российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/lavrov-nazval-situatsiyu-na-ukraine-boem-za-pravo-rossii-byt-na-politicheskoy-karte-mira-1038027314.html
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министерство обороны рф, россия, украина, политика
Минобороны: участились нападения украинских националистов на российских медиков
19:50 10.03.2022 (обновлено: 19:55 10.03.2022) Подписаться на
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Участились нападения украинских националистов на российских медиков и медицинские специальные автомобили, заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой, - красным крестом", - сказал Конашенков.
Он отметил, что снайперский огонь ведут с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих в районах боевых действий, а также по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах.
Это, по словам Конашенкова, еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения.
"Предупреждаем повторно, самое лучшее, что ждет иностранных наемников, задержанных в районах боевых действий, привлечение к уголовной ответственности", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.
Кроме того, Конашенков отметил, что сообщения о якобы нанесенном российской авиацией ударе по больнице №3 в Мариуполе - это полностью режиссированная киевским режимом провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории, абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла.
"Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место "авиаудар" – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - подчеркнул генерал.
По его словам, российская сторона неоднократно ранее заявляла, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. "Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.)", - добавил Конашенков.
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины.
Генерал уточнил, что за сутки оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса".
Он добавил, что российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".