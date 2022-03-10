https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/lavrov-nazval-situatsiyu-na-ukraine-boem-za-pravo-rossii-byt-na-politicheskoy-karte-mira-1038027314.html

Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира

Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира

В четверг, 10 марта, в Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Украины. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T14:05+0300

2022-03-10T14:05+0300

2022-03-10T14:52+0300

сергей лавров

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ – "остервенелой", пишет РИА Новости."Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Спецоперация на УкраинеГлава МИД подчеркнул, что российская спецоперация на Украине идет по плану."Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то) эти оценки дают, во-первых, представители нашего Министерства обороны, и самое главное, дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану", – отметил Лавров.При этом он добавил, что Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно.По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии.По его словам, Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, Киев взял в проработку российский проект.Сергей Лавров заявил, что поставки оружия Украине со стороны Запада опасны. "Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации", – сказал Лавров.Непонятно, куда в дальнейшем могут попасть поставляемые Западом Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Сергей Лавров также заявил, что заявления о похищении Россией людей на территории Украины – это фейк."Вы сказали, что это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом. Я не знал про эту историю – про якобы похищение представителя депутатского корпуса, но я знаю те манеры, которыми славится киевский режим. Вчера я слушал, что депутат (Евгений - ред.) Шевченко куда-то пропал. Не нашли его еще? Я пока еще не разбирался", – сказал Лавров, отвечая на вопрос украинского журналиста о якобы имевшем месте похищении депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой.Он подчеркнул, что Москва не хочет милитаризации Украины."Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России".Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Санкции Запада против России Глава МИД России заявил, что Россия сама позаботится о своей экономике.Он назвал неуважением требование США к Китаю, Индии и другим странам выполнять односторонние санкции против России.При этом подчеркнул, что Россия справится с экономическими проблемами."Ну, и теперь, что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся", – сказал он на пресс-конференции.Министр добавил, что "в этот раз, я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с совершенно уже оздоровившейся психологией, сознанием, у нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером".По словам Лаврова, Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди."Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну – суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ старшего брата" – это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди", – сказал Лавров.Если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев."У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев", – сказал министр на пресс-конференции."Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа", – пояснил министр.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.

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сергей лавров, санкции, россия, сша, украина, политика