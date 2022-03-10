https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/peregovory-v-mid-abkhazii-ardzinba-i-medoev-rasskazali-ob-itogakh-1038042122.html

Переговоры в МИД Абхазии: Ардзинба и Медоев рассказали об итогах

Переговоры в МИД Абхазии: Ардзинба и Медоев рассказали об итогах

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев подвели итоги переговоров, которые состоялись в Сухуме в четверг 10 марта. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

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Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба сказал, что переговоры с югоосетинским коллегой прошли в конструктивной деловой атмосфере."Отношения между нашими республиками традиционно занимают особое место во внешней политике Абхазии. В ходе переговоров была отмечена важность укрепления сотрудничества между нашими государствами в различных областях", - сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.По итогам переговоров было принято совместное коммюнике, добавил глава внешнеполитического ведомства Абхазии."Мы отмечаем исключительную важность работы по активизации наших международных контактов. Наши страны выступают за формирование подлинно многополярного мира, где учитывают интересы всех государств, обеспечивается равноправие больших и малых наций, уважают культуру и уникальный самобытный путь развития каждого народа", - отметил Ардзинба.В текущих сложных геополитических реалиях особую важность приобретает открытость Организации объединенных наций как ключевого института по обеспечению международной безопасности, заявил министр."Каждая нация и каждый народ имеет право выступать в Организации объединенных наций. Вместе с тем, мы призываем государства, совершившее военную агрессию против наших народов – Грузию, признать суверенитет и независимость наших республик, подписать соглашение о международных гарантиях о неприменении силы", - сказал глава МИД Абхазии.Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в свою очередь сказал, что денацификация Украины, которую проводит России – очень важное событие для всей мировой истории. В связи с тем, что происходит на Украине и на Донбассе, будет целесообразно если Грузия признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-podveli-itogi-peregovorov-v-sukhume-1038040949.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-prizvali-gruziyu-priznat-nezavisimost-respublik-1038028435.html

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