https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/chleny-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vstretilis-s-nablyudatelyami-iz-rossii-1038059091.html

Члены Общественной палаты встретились с наблюдателями на выборах из России

Члены Общественной палаты встретились с наблюдателями на выборах из России

Члены Общественной палаты России приехали в Абхазию в качестве наблюдателей на выборах в Парламент республики, которые пройдут в субботу 12 марта. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T19:45+0300

2022-03-11T19:45+0300

2022-03-11T19:50+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча членов Общественной палаты Абхазии и России состоялась в Абхазии 11 марта.Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба поприветствовала гостей и напомнила, что в 2009 году между палатами обеих стран был подписан договор о сотрудничестве.Председатель комиссии российской Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин отметил, что в Абхазии идет активная подготовка к выборам в Парламент."Также очень важно, что в это сложное время мы объединяемся и поддерживаем друг друга. Нам было очень приятно видеть, что сегодня был митинг, знаем, что несколько дней назад руководство Абхазии признало независимость ЛНР и ДНР – это все очень важные шаги, которые говорят, что мы переживаем новый этап укрепления наших отношений", - сказал он.Зорин добавил, что главная цель приезда делегации, наблюдение за ходом выборов в Парламент, в том числе для дальнейшего обмена опытом."Каждые новые выборы – это обмен опытом, совершенствование законов, оттачивание механизмов обеспечения волеизъявления граждан", - сказал он.Заместитель председателя координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова сказала, что члены делегации будут рады поделиться накопленным опытом обеспечения общественного наблюдения."Мы готовы делиться опытом, что-то принимать от вас и совместно выстраивать взаимодействие", - сказала она.Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии состоятся в республике 12 марта. Первые итоги будут известны уже 13 марта.Всего по республике 152 избирательных участка в 35 округах, в списки избирателей внесено около 130 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/za-mir-za-rossiyu-v-abkhazii-proshla-aktsiya-v-podderzhku-rossiyskoy-spetsoperatsii-1038053998.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/tsik-abkhazii-zayavil-o-polnoy-gotovnosti-k-provedeniyu-deputatskikh-vyborov-1038057880.html

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