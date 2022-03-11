https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/tsik-abkhazii-zayavil-o-polnoy-gotovnosti-k-provedeniyu-deputatskikh-vyborov-1038057880.html

ЦИК Абхазии заявил о полной готовности к проведению парламентских выборов

ЦИК Абхазии заявил о полной готовности к проведению парламентских выборов

Всего на 152 участках по всей Абхазии в списки избирателей включены около 130 тысяч человек. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T18:36+0300

2022-03-11T18:36+0300

2022-03-11T18:44+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Все 152 избирательных участка в 35 округах готовы к проведению выборов в депутаты Парламента Абхазии, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан на пресс-конференции в пятницу 11 марта.Также он отметил, что ЦИК выполняет все предписания министерства здравоохранения республики по соблюдению санитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции."Мы снабжаем наши участковые и окружные комиссии средствами защиты – это защитные экраны, индивидуальные маски, перчатки, санитайзеры, антисептики. Для выносного голосования на дому мы обеспечиваем наши комиссии всеми атрибутами, которые предписаны в рекомендациях", - подчеркнул он.Глава Центризбиркома сообщил, что были приглашены наблюдатели из ЦИК России, Приднестровской Молдавской Республики, Луганской народной Республики, Южной Осетии, Госдумы, Совет Федерации России. В течение дня голосования пресс-центр Центральной избирательной комиссии будет давать текущую информацию, первый брифинг состоится в 08:30 после открытия участков для голосования. Затем о ходе явки пресс-центр будет информировать в 12:00, 15:00 и в 18:00, заключительный брифинг пройдет в 20:30. О предварительных итогах голосования будет сообщено 13 марта в 12:00 в пресс-центре ЦИК.Кроме того, Дмитрий Маршан сообщил, что безопасность во время проведения выборов обеспечат правоохранители, Генпрокуратура будет следить за тем, чтобы не нарушалось выборное законодательство, о нарушениях, если таковые будут, можно сообщать в ЦИК для дальнейшей реакции, отметил Маршан. Количество внесенных в списки избирателей составляет около 130 тысяч человек.Принять участие в голосовании может любой гражданин Абхазии, достигший 18 лет. Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.В округах 5, 10 и 14 пройдут безальтернативные выборы: представлено по одному кандидату. В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной 2022 года.На предыдущих парламентских выборах в 2017 году было зарегистрировано 139 кандидатов. 115 из них были выдвинуты инициативными группами, а 24 – четырьмя политическими партиями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-dal-rekomendatsii-na-vremya-provedeniya-vyborov-v-parlament-1037538603.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ekspert-otsenil-shansy-partiy-na-parlamentskikh-vyborakh-v-abkhazii-1038056833.html

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цик абхазии, народное собрание абхазии, выборы, новости, голосование