https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/za-mir-za-rossiyu-v-abkhazii-proshla-aktsiya-v-podderzhku-rossiyskoy-spetsoperatsii-1038053998.html

"За мир! За Россию!": в Абхазии прошла акция в поддержку российской спецоперации

"За мир! За Россию!": в Абхазии прошла акция в поддержку российской спецоперации

Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины прошла в... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T15:55+0300

2022-03-11T15:55+0300

2022-03-11T19:21+0300

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,а стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты "Мы за Россию! Мы за мир!", "Мы с тобой, Россия", "Абхазия и Россия вместе".Поддержка стратегического партнераПервым перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит о едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений.По словам Бжания, страны, которые настроены против спецоперации на Украине, руководствуются политикой двойных стандартов."Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса? Это не что иное, как политика двойных стандартов, и подтверждением тому служит планомерная экспансия НАТО в восточном направлении", – сказал он.Глава государства отметил, что приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России – угроза безопасности и стабильности в мире."К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира", – сказал он.Президент подчеркнул важность признания Россией суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии и добавил, что именно Россия доносила правду о событиях 2008 года."Меры, предпринимаемые руководством России в рамках специальной военной операции, направлены на устранение стратегических угроз как для самой России, так и для ее настоящих друзей, и прежде всего нас с вами! Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", – сказал он.Позиция ветеранов войныПо словам ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Сергея Аршба, жители Донбасса на протяжении восьми лет находятся в страхе от регулярных обстрелов, издевательств националистов и пыток украинских спецслужб.Ветераны Отечественной войны народа Абхазии поддерживают решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, отметил Аршба."Наши сердца целиком принадлежат братскому русскому народу, мы готовы единым фронтом, плечом к плечу сражаться с идейными преемниками нацизма, точно так, как в 1992 году мы в едином строю с русским народом не позволили грузинскому нацизму уничтожить абхазскую государственность", – добавил он.Ветеран Отечественной войны, директор Музея Боевой Славы Абхазии Мзия Бейя сказала, что вооруженные силы Украины с интегрированными в них неонацистскими группировками осуществляли и продолжают осуществлять геноцид мирного населения.По словам Бейя, военная операция на Украине ведется не против населения, а против "неонацистов, узурпировавших власть и сеющих среди населения ядовитые семена зла, ненависти и фашизма"."Армия же России делает все возможное, чтобы спасти мирное население, которым прикрываются нацисты, как живым щитом. Из-за чего к нашему большому сожалению, страдают мирные жители Украины – дети, женщины, старики, молодые люди. Все это болью отзывается в наших сердцах", – добавила ветеран.Представитель армянской общины Абхазии Григорий Харазян отметил, что поддерживает признание ДНР и ЛНР."Мы за Россию и за мир. Думаю, Путин и его команда в ближайшее время завершат эту операцию", – сказал он.Единство мненияПредседатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" Тимур Гулия сказал, что народ Абхазии как никто другой понимает, что значит "жить под бомбежками и обстрелами"."Мы видели слезы матерей, детей, стариков. Мы воевали с оголтелым фашизмом. Благодаря России и ее руководству от физического уничтожения был спасен братский осетинский народ. В таком же положении находились жители Донецкой и Луганской Народных Республик. 13 000 убитых. Их вина заключалась в том, что они не хотели быть антироссией. Хотели учить своих детей на родном русском языке", - сказал он.По словам члена политсовета политической партии "Амцахара" Автандила Сурманидзе, уже восемь лет на Донбассе ведется политика геноцида мирного населения. Он добавил, что специальная военная операция вызвана острой необходимостью и невозможностью дальше терпеть издевательства над мирным населением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html

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