"За мир! За Россию!": в Абхазии прошла акция в поддержку российской спецоперации
15:55 11.03.2022 (обновлено: 19:21 11.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины прошла в Абхазии 11 марта.
,а стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты "Мы за Россию! Мы за мир!", "Мы с тобой, Россия", "Абхазия и Россия вместе".
Поддержка стратегического партнера
Первым перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит о едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений.
По словам Бжания, страны, которые настроены против спецоперации на Украине, руководствуются политикой двойных стандартов.
"Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса? Это не что иное, как политика двойных стандартов, и подтверждением тому служит планомерная экспансия НАТО в восточном направлении", – сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава государства отметил, что приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России – угроза безопасности и стабильности в мире.
"К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира", – сказал он.
Президент подчеркнул важность признания Россией суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии и добавил, что именно Россия доносила правду о событиях 2008 года.
"Меры, предпринимаемые руководством России в рамках специальной военной операции, направлены на устранение стратегических угроз как для самой России, так и для ее настоящих друзей, и прежде всего нас с вами! Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", – сказал он.
Позиция ветеранов войны
По словам ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Сергея Аршба, жители Донбасса на протяжении восьми лет находятся в страхе от регулярных обстрелов, издевательств националистов и пыток украинских спецслужб.
"В каждой семье погибли или пострадали близкие и родные люди, женщины, дети, старики. В основе этих драматических событий лежит экспансионистская политика Соединенных Штатов, которые навязывают всему миру свои псевдодемократические ценности для сохранения собственной гегемонии", – добавил он.
Ветераны Отечественной войны народа Абхазии поддерживают решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, отметил Аршба.
"Наши сердца целиком принадлежат братскому русскому народу, мы готовы единым фронтом, плечом к плечу сражаться с идейными преемниками нацизма, точно так, как в 1992 году мы в едином строю с русским народом не позволили грузинскому нацизму уничтожить абхазскую государственность", – добавил он.
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция в поддержку Российской Федерации
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку Российской Федерации
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Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской народных республиках
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция в поддержку Российской Федерации
Ветеран Отечественной войны, директор Музея Боевой Славы Абхазии Мзия Бейя сказала, что вооруженные силы Украины с интегрированными в них неонацистскими группировками осуществляли и продолжают осуществлять геноцид мирного населения.
"Похожая картина наблюдается и в некоторых западных странах, считающих себя эталоном соблюдения прав человека, где сегодня осуществляются гонения и ущемления прав простых людей, не имеющих к политике никакого отношения, а просто потому, что они русские", – добавила она.
По словам Бейя, военная операция на Украине ведется не против населения, а против "неонацистов, узурпировавших власть и сеющих среди населения ядовитые семена зла, ненависти и фашизма".
"Армия же России делает все возможное, чтобы спасти мирное население, которым прикрываются нацисты, как живым щитом. Из-за чего к нашему большому сожалению, страдают мирные жители Украины – дети, женщины, старики, молодые люди. Все это болью отзывается в наших сердцах", – добавила ветеран.
Представитель армянской общины Абхазии Григорий Харазян отметил, что поддерживает признание ДНР и ЛНР.
"Мы за Россию и за мир. Думаю, Путин и его команда в ближайшее время завершат эту операцию", – сказал он.
Единство мнения
Председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" Тимур Гулия сказал, что народ Абхазии как никто другой понимает, что значит "жить под бомбежками и обстрелами".
"Мы видели слезы матерей, детей, стариков. Мы воевали с оголтелым фашизмом. Благодаря России и ее руководству от физического уничтожения был спасен братский осетинский народ. В таком же положении находились жители Донецкой и Луганской Народных Республик. 13 000 убитых. Их вина заключалась в том, что они не хотели быть антироссией. Хотели учить своих детей на родном русском языке", - сказал он.
По словам члена политсовета политической партии "Амцахара" Автандила Сурманидзе, уже восемь лет на Донбассе ведется политика геноцида мирного населения. Он добавил, что специальная военная операция вызвана острой необходимостью и невозможностью дальше терпеть издевательства над мирным населением.